דיווח: פאקר העביר כספים בתשלומים חודשיים בשנתיים האחרונות

הגאון רבי יצחק ברדא, שתמך בבחירות הקודמות ברשימתם של סמוטריץ' ובן גביר, הודיע על שינוי בעמדתו בעקבות פגישה עם יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר | על הציונות הדתית: "לא מכיר את ההוא שהתחבר איתו, לא יודע מה האג'נדה שלהם עכשיו" (חרדים)

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