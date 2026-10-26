זירת האסון ( צילום: דוברות זק"א )

טרגדיה קשה אירעה אמש (ראשון) בכביש 4 סמוך לאור עקיבא, כאשר רוכב קורקינט חשמלי נפגע מאוטובוס ונהרג במקום. צוותי ההצלה שהוזעקו לזירה מצאו את הנפגע ללא סימני חיים וקבעו את מותו בשטח.

ההרוג הוא עקיבא לייבל ז"ל, בן 18, נכדו של הגאון הרב דוד לייבל, נשיא 'אחוות תורה'. המשפחה השכולה היא משפחה דתית דוברת צרפתית המתגוררת ברמת גן. התאונה הקטלנית התרחשה בשעות הערב המוקדמות, כאשר הקורקינט החשמלי נפגע מאוטובוס שנסע בכביש. נסיבות התאונה המדויקות נבדקות על ידי משטרת ישראל, שפתחה בחקירה לבירור הנסיבות שהובילו לאירוע הטראגי. כוחות החירום שהגיעו לזירה כללו צוותי מגן דוד אדום ואיחוד הצלה, אך למרבה הצער לא היה ניתן לעשות דבר. הנפגע נמצא ללא סימני חיים, וצוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו במקום.

זירת האסון ( צילום: דוברות זק"א )

זירת האסון ( צילום: דוברות זק"א )

מתנדבי זק"א מחוז צפון הוזעקו למקום ופעלו לשמירה על כבוד המת ולאיסוף הממצאים לקבורה.

דוד בירנבוים ר"צ בזק"א מחוז צפון, מסר: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. כשהגענו לזירה ראינו את רוכב הקורקינט כשהוא מוטל על הכביש לאחר שנפגע מאוטובוס. לצערנו, צוותי הרפואה נאלצו לאשר את מותו במקום. יחד עם המתנדבים אנו פועלים בזירה לאיסוף הממצאים ולשמירה על כבוד המת".

תאונות דרכים בהן מעורבים קורקינטים חשמליים הפכו לתופעה מדאיגה בשנים האחרונות. רק לפני מספר חודשים נהרג ילד בן 3 בתאונה קטלנית באור עקיבא, כאשר נפגע מרכב פרטי. גם מקרים של נהיגה פזיזה בקורקינטים זוכים לתשומת לב תקשורתית ואכיפתית מוגברת.

המשטרה פועלת לחקירת נסיבות התאונה ולבירור האחריות. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.