דיווח: פאקר העביר תשלומים חודשיים בשנתיים האחרונות

מבזקים נוספים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (רדיו כיכר FM)אריאל שרפר
קולטים את החרדים בקצה הרחוב ובורחים - שם ממתינים השוטרים | צפו
שני בני נוער גנבו קטנוע בלב קראון הייטס בערב שבת, אך לא חשבו על העין הפקוחה מלמעלה • רחפן של ארגון השומרים עקב אחריהם מהאוויר, תיעד את מסלול הבריחה והעביר מיקומים מדויקים למשטרה • כך הסתיים המרדף הדרמטי במעצר מהיר ומדויק • "מעצר לפי הספר" – שיתוף פעולה מושלם בין מתנדבים לשוטרים (בארץ)דניאל הרץ
קרב הגרסאות של ה-AI: כמה אנשים השתתפו בעצרת הענק של 'דגל התורה'?
ממעוף הציפור זה נראה כמו ים אדם בלתי נגמר, אבל כמה באמת צבאו על גשר הרב לנדא בבני ברק בעצרת הענק של 'דגל התורה'? | פנינו לשישה מודלי AI המובילים בעולם (Meta AI, Gemini, ChatGPT, Grok, DeepSeek ו-Claude) כדי שיפענחו את תמונות האוויר ויעריכו את גודל הקהל | התוצאות: מזהירות מאופקת ועד למאה חמישים אלף משתתפים (דיגיטל)כיכר השבת
"נמעך את צה"ל כמו חרק": האדמירל בדימוס שמדליק את טורקיה
אדמירל טורקי בדימוס משגר איומים חריפים נגד ישראל • "מיליוני גברים טורקים יצעדו דרומה" | רטוריקה לוחמנית ללא יכולת מבצעית (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
פגיעה בלב תעשיית הטילים הרוסית: טילים ריסקו את מפעל הנשק
תיעודים חדשים מציגים את רגעי הפגיעה במפעל „פרוטון” בעיר אוריול שברוסיה, המייצר רכיבים אלקטרוניים ואופטו־אלקטרוניים המשמשים מערכות טילים רוסיות, ובהן הטיל הבליסטי איסקנדר־אם (חדשות בעולם)דני שפיץ
מאות ראשי ישיבות בראשות חברי המועצת התכנסו להצלחת תנועת ש"ס | גלריה
כינוס חירום היסטורי בירושלים: מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס וכ-200 ראשי ישיבות, רבני קהילות, ראשי מוסדות וגבאי בתי כנסת, בכנס חיזוק להצלחת תנועת ש"ס במערכה הגורלית תחת הכותרת: "זקניך ויאמרו לך - ועשית ככל אשר יורוך" ● גדולי ישראל בקריאת חירום: "מול מלחמת החורמה של השמאל נגד קודשי ישראל, חובה על כל אחד להירתם למערכה ולפעול לחיזוק עולם התורה, לומדי התורה והזהות היהודית" ● צפו בגלריה (חרדים)חזקי שטרן
טרגדיה בכביש 4: נכדו של הגר"ד לייבל נהרג בתאונת קורקינט קטלנית
רוכב קורקינט חשמלי נפגע מאוטובוס בכביש 4 ונהרג במקום • מדובר בעקיבא לייבל ז"ל, משפחתו מתגוררת ברמת גן| המשפחה השכולה שרויה באבל כבד (בארץ)כיכר השבת
בלי רחמים: מה קורה ביפן לחברות שמעזות למכור אריזות מטעות?
בזמן שבמדינות רבות נמכרים מוצרים באריזות גדולות עם תכולה קטנה, ביפן החוק אוסר על הטעיית צרכנים באמצעות הצגת מוצרים באופן מטעה (חדשות בעולם)דני שפיץ