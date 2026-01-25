צבא של איש אחד: חייל סיני בודד מפעיל 200 כטב"מים קטלניים

צבא שחרור העם הסיני (PLA) הציג לעולם הצצה לעתיד שעד לא מזמן נחשב למדע בדיוני: חייל בודד המסוגל לשלוט בו-זמנית בנחיל של למעלה מ-200 כטב"מים. המפגן הדרמטי, ששודר בטלוויזיה הממלכתית הסינית (CCTV), חשף פריצת דרך טכנולוגית המבוססת על בינה מלאכותית, המאפשרת שיגור המוני של מאות כלי טיס בפרק זמן קצר ביותר.

הנחיל, המורכב מכטב"מים בעלי כנף קבועה המשוגרים ממספר כלי רכב במקביל, אינו זקוק להנחיה פרטנית לכל כלי. בזכות אלגוריתמים מתקדמים של "ניהול משא ומתן אוטונומי", הכלים מסוגלים לתקשר ביניהם ולבצע חלוקת עבודה מדויקת בזמן אמת. בעוד חלק מהכטב"מים עוסקים באיסוף מודיעין וסיור, אחרים משמשים כהסחות דעת ולוחמה אלקטרונית, והשאר מיועדים לביצוע תקיפות קטלניות.

החוקרים מהאוניברסיטה הלאומית לטכנולוגיית הגנה (NUDT), שפיתחו את המערכת, הדגישו כי כל כטב"ם מצויד ב"מודול בקרה חכם" המאפשר לו לקבל החלטות עצמאיות. מפתיע עוד יותר הוא החוסן של המערכת: פותח אלגוריתם חסין שיבושים המאפשר לנחיל להמשיך לתפקד גם תחת לוחמה אלקטרונית כבדה. גם כאשר התקשורת מופרעת, הכטב"מים מסוגלים לתכנן מסלולי טיסה חלופיים ולהמשיך במשימת הסריקה והתקיפה באופן עצמאי.

החשיפה מעוררת דאגה עמוקה בוושינגטון. דוח של המרכז לביטחון אמריקאי חדש הזהיר כי ארה"ב נמצאת בסכנת "קריסה" מול מתקפות נחיל סיניות המוניות, אלא אם תאיץ את פיתוח טכנולוגיות הנגד שלה.

הנתונים המדהימים חושפים כי בייג'ינג הזמינה בשנת 2024 לא פחות מ-מיליון כטב"מים מתאבדים (One-way attack drones) המיועדים למסירה עד שנת 2026, מה שמעיד על כושר ייצור תעשייתי בקנה מידה חסר תקדים.

במסגרת סבב האימונים של שנת 2026, ה-PLA כבר החל לתרגל הגנה מפני נחילי כטב"מים מתאבדים המכוונים לנכסים ימיים, מה שממחיש את מרכזיות הטכנולוגיה הזו בתפיסת הביטחון הסינית. היכולת של אדם אחד להפעיל עוצמת אש וסיור של מאות כלים משנה לחלוטין את מאזן הכוחות בשדה הקרב, והופכת את הנחילים לאחד האיומים האסטרטגיים המשמעותיים ביותר של העשור הקרוב.