מהפכה בצי הסיני

"פוג'יאן" נכנסה לשירות: נשיא סין חנך נושאת מטוסים מהפכנית

סין חנכה את נושאת המטוסים המתקדמת שלה, "פוג'יאן", המצוידת במערכת שיגור אלקטרומגנטית ראשונה מסוגה | כניסתה לשירות צפויה לחזק משמעותית את יכולות הצי הסיני ולהשפיע על האסטרטגיה הימית באזור (חדשות צבא)

נושאת המטוסים הסינית "פוג'יאן" נכנסה לשירות (צילום: מסך)

נשיא סין, שי ג'ינפינג, השתתף בשבוע שעבר בטקס ההשקה הרשמי של נושאת המטוסים "פוג'יאן". הטקס נערך בנמל סאניה שבמחוז האינאן בדרום סין, בהשתתפות כ-2,000 נציגים מהצי ומהמוסדות הקשורים לבנייה.

נושאת המטוסים, היא אחת משלוש נושאות המטוסים הפעילות כיום בצי הסיני. היא תוכננה ונבנתה באופן עצמאי על ידי סין ונקראת על שם מחוז פוג'יאן שבמזרח המדינה.

ה"פוג'יאן" נחשבת לנושאת המטוסים הסינית הראשונה המצוידת במערכת השיגור אלקטרומגנטית, והחלטה על אימוצה התקבלה על ידי הנשיא באופן אישי.

נושאת המטוסים "פוג'יאן" אורכה כ-315 מטר ורחבה כ-75 מטר, עם מסה כוללת של מעל 80,000 טון. היא יכולה לשאת כ-36–44 מטוסים, בהתאם לסוגם, כולל מטוסי קרב, מטוסי התרעה מוקדמת ומל"טים.

לאחר הטקס סייר שי על הספינה, קיבל תדרוך על פיתוח נושאות המטוסים הסיניות ועל יכולותיה המבצעיות של ה"פוג'יאן", בדגש על מערכת השיגור האלקטרומגנטית. על סיפון הטיסה נצפו מטוסי קרב מהדור החדש ומטוסי התרעה מוקדמת.

המערכת האלקטרומגנטית מאפשרת לנושאת לבצע יותר גיחות יומיות, לשגר מטוסי קרב עם מטען דלק וחימוש מלא ולשלוט בדיוק רב בכוח השיגור.

