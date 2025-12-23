כיכר השבת
הסלמה בקו האש: צבא תאילנד מחק אנדרטה היסטורית בגבול קמבודיה | צפו

אנדרטה עתיקה על גבול קמבודיה, סמל בעולם ההינדי, הושמדה כמעט כליל בעימותים לאורך גבול תאילנד–קמבודיה | צבא תאילנד הגיב: צעד הגנה מחייב במסגרת העימותים (חדשות בעולם)

צבא תאילנד הורס את האנדרטה (צילום: רשתות חברתיות )

בזמן שהעימותים לאורך גבול תאילנדקמבודיה מתגברים וסכסוך הגבולות נמשך, מעבר לאבדות בנפש של אזרחים וחיילים משני הצדדים, גם סמלי תרבות נפגעים: מקדש טה קראביי העתיק מהמאה ה-11 הושמד כמעט כליל.

משלל התיעודים מקו החזית נצפה ציוד כבד ופועלים כשהם פוגעים במבני המקדש ובפסליו, כולל הריסת פסל אנדרטה מפורסם בשטחי קרבות.

בעוד שבקמבודיה גינו את המעשה כ"הרס של מורשת תרבותית וזהות לאומית", כלי תקשורת בתאילנד תיארו את הפעולה כצעדי הגנה במסגרת העימותים. עם זאת, מומחים מציינים שמקדש טה קראביי הוא יותר מאוסף של אבנים ופסלים מדובר במורשת חיה, חלק בלתי נפרד מהנוף המקודש מתקופת אנגקור, וסמל משמעותי בעולם ההינדי. הפגיעה בו נתפסת כצעד רגיש ביותר כלפי האמונה והתרבות המקומית.

קריאות להצלת האתר הולכות וגוברות, במיוחד בהודו ובמדינות דרום אסיה נוספות, כאשר נדרשת פעולה דיפלומטית להוצאת המקדש מטווח האש, תוך שמירה על כבוד הדת והמורשת. גורמים שונים קוראים למעורבות בינלאומית, כולל אונסק"ו, לאימות הנזקים ולמאמצי דה-אסקלציה דו-צדדיים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

תוכן שאסור לפספס:

