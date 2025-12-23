בזמן שהעימותים לאורך גבול תאילנד–קמבודיה מתגברים וסכסוך הגבולות נמשך, מעבר לאבדות בנפש של אזרחים וחיילים משני הצדדים, גם סמלי תרבות נפגעים: מקדש טה קראביי העתיק מהמאה ה-11 הושמד כמעט כליל.

משלל התיעודים מקו החזית נצפה ציוד כבד ופועלים כשהם פוגעים במבני המקדש ובפסליו, כולל הריסת פסל אנדרטה מפורסם בשטחי קרבות.

בעוד שבקמבודיה גינו את המעשה כ"הרס של מורשת תרבותית וזהות לאומית", כלי תקשורת בתאילנד תיארו את הפעולה כצעדי הגנה במסגרת העימותים. עם זאת, מומחים מציינים שמקדש טה קראביי הוא יותר מאוסף של אבנים ופסלים מדובר במורשת חיה, חלק בלתי נפרד מהנוף המקודש מתקופת אנגקור, וסמל משמעותי בעולם ההינדי. הפגיעה בו נתפסת כצעד רגיש ביותר כלפי האמונה והתרבות המקומית.

קריאות להצלת האתר הולכות וגוברות, במיוחד בהודו ובמדינות דרום אסיה נוספות, כאשר נדרשת פעולה דיפלומטית להוצאת המקדש מטווח האש, תוך שמירה על כבוד הדת והמורשת. גורמים שונים קוראים למעורבות בינלאומית, כולל אונסק"ו, לאימות הנזקים ולמאמצי דה-אסקלציה דו-צדדיים.