F35

בצעד משמעותי לחיזוק העצמאות החימושית הישראלית, חתם מנהל הרכש הביטחוני במשרד הביטחון על חוזה עם חברת אלביט מערכות - סאיקלון, לפיתוח מערכת שתאפשר הגדלת טווח הטיסה ומשך השהייה באוויר של מטוסי הקרב F-35 (האדיר).

העסקה, שהיקפה נאמד בלמעלה מ-100 מיליון שקלים, מגיעה בעיתוי משמעותי - בעיצומו של מבצע "שאגת הארי" ובמסגרת האסטרטגיה שמובילים שר הביטחון ישראל כ"ץ ומנכ"ל המשרד אלוף (מיל') אמיר ברעם. החוזה כולל פיתוח והתאמה של מיכלי דלק חיצוניים המבוססים על תכנון קיים של חברת סאיקלון עבור מטוסי F-16. היכולת החדשה צפויה לאפשר למטוסי האדיר להאריך את טווחי הטיסה באופן משמעותי, להפחית את הצורך בתדלוק אווירי ולשפר את הגמישות המבצעית במשימות ארוכות טווח - יכולות קריטיות בעידן של איומים אזוריים מתפתחים.

נשק טכנולוגי מתקדם

חלק מאסטרטגיה רחבה

העסקה עם אלביט מהווה חלק ממאמץ רחב יותר של משרד הביטחון לחיזוק העצמאות החימושית הישראלית. כידוע, בחודשים האחרונים חתם המשרד על שורה של עסקאות משמעותיות עם התעשייה הביטחונית המקומית, לרבות הזמנות בהיקף של 200 מיליון דולר לחימושים אוויריים ורכש נוסף בהיקף של 600 מיליון שקלים מתוצרת אלביט מערכות.

על פי הנמסר, הפיתוח יתבצע במפעלי אלביט מערכות - סאיקלון בישראל, תוך שימוש בידע וניסיון שנצבר בפיתוח מיכלי דלק למטוסי F-16. ההתאמה למטוסי האדיר דורשת טכנולוגיה מתקדמת ביותר, בשל דרישות החמקנות הייחודיות של מטוס זה ואילוצי התכנון המורכבים שלו.

מערכת הטילים Arrow

מוכנות לעשור ביטחוני עצים

הצעד מגיע כחלק מההכנות למה שמכונה במערכת הביטחון "עשור ביטחוני עצים". מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, כינס לאחרונה דיון הערכת מצב מרכזי עם בכירי המשרד וראשי התעשיות הביטחוניות הגדולות, שבו הדגיש: "אנחנו במצב חירום מתמשך ובמירוץ לחיזוק המוכנות בטווח המיידי ולביצור עצמאות הייצור של מדינת ישראל בטווח הארוך".

יכולת הארכת טווח הטיסה של מטוסי האדיר תאפשר לחיל האוויר לבצע משימות מורכבות יותר ללא תלות בתדלוק אווירי, שהוא בעצמו משאב מוגבל ופגיע. זאת במיוחד בהקשר של מבצעים ארוכי טווח כמו אלה שבוצעו במסגרת מבצע "שאגת הארי" מול מטרות איראניות.

רכש והתעצמות חסרי תקדים

העסקה הנוכחית מצטרפת להיקפי רכש והתעצמות חסרי תקדים שמבצע משרד הביטחון. כפי שעולה מנתוני המשרד, בשנת 2024 בלבד בוצעו רכישות בהיקף של 220 מיליארד שקלים, מתוכם 150 מיליארד שקלים בייצור 'כחול לבן'. הרכבת האווירית והימית של המשרד כללה 670 הטסות ו-130 השטות, שהביאו לישראל מעל 10,000 טונות של ציוד צבאי.

מדובר בצעד נוסף בחיזוק העליונות האווירית והאסטרטגית של מדינת ישראל באזור, תוך הבטחת המוכנות למשימות מורכבות ומאתגרות בשנים הקרובות. הפיתוח המשותף של משרד הביטחון ואלביט מערכות מדגים את היכולת הישראלית לפתח פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בעצמה, ללא תלות בגורמים חיצוניים.