ז'אבו ארליך הי"ד

שנה וחצי לאחר האירוע הטראגי שבו נפל ז'אבו ארליך ז"ל בדרום לבנון, מתברר כי תקרית דומה אירעה בימים האחרונים - והפעם בחטיבת גבעתי.

כפי שדיווח העיתונאי דורון קדוש, מפקד החטיבה, אלוף-משנה נתנאל שמכה, הכניס לפני יותר משבוע לעיירה בינת ג'בייל שלושה אזרחים - בני משפחות שכולות, ללא האישורים הנדרשים מדרגי הפיקוד הבכירים. על פי הנמסר מקדוש, שלושת האזרחים חוילו על ידי המח"ט טרם כניסתם ללבנון, אך הפעולה בוצעה ללא סמכות וללא אישור מהדרגים המוסמכים. מח"ט גבעתי הכניס את בני המשפחות השכולות לאזור שבו נפלו בניהם בבינת ג'בייל כמחווה, אך עשה זאת בזמן שהמרחב עדיין מוגדר מרחב לחימה פעיל.

התקרית התרחשה זמן קצר לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף, ובזמן שצה"ל העריך שעדיין נותרו מחבלים במרחב. ימים ספורים לאחר כניסתם של האזרחים ללבנון, אירעה בבינת ג'בייל היתקלות מול שישה מחבלים חמושים - עובדה המדגישה את רמת הסיכון שהייתה כרוכה בפעולה.

האירוע עם ז'אבו ארליך ומסקנותיו

כזכור, לפני שנה וחצי, בנובמבר 2024, החליט רמ"ט גולני דאז, אל"מ במיל' יואב ירום, להכניס את האזרח ז'אבו ארליך למשימה צבאית בדרום לבנון, באזור לחימה ומבלי לקבל אישור מהדרגים המוסמכים. ארליך ז"ל, לצד לוחם גולני גור קהתי ז"ל, נפלו בקרב מול מחבלים. בעקבות האירוע הקשה, ירום נאלץ להתפטר ובהמשך הודח על ידי הרמטכ"ל זמיר, וקיבל נזיפה פיקודית חמורה.

לוחמי יחידת אגוז בדרום לבנון

בעקבות אותו אירוע, הוקמה ועדה "לבחינה וחיזוק המשמעת המבצעית בלחימה". הוועדה טענה עם פרסום ממצאיה כי "כניסת אזרחים לשטח הלחימה ללא אישור אינה רווחת, לאורך המלחמה נמצאו מספר מקרים בודדים של כניסת אזרחים לשטח לחימה ללא אישור, מקרים אלו נבדקים ומטופלים".

למרות האירוע הקשה ומסקנותיו הברורות שטלטלו את צה"ל, ולמרות הוועדה שהוקמה והובטח כי מסקנותיה יופצו ויוטמעו בכל צה"ל - מח"ט גבעתי החליט כעבור שנה וחצי לבצע פעולה דומה, שהפעם הסתיימה, במזל רב, ללא נפגעים.

פעילות כוחות אוגדה 98 במרחב בינת ג'בייל

הרמטכ"ל מתחקר את האירוע

הרמטכ"ל אייל זמיר מתחקר כעת בעצמו את האירוע החמור, וצפוי לקבל ביממה הקרובה החלטות פיקודיות ביחס למפקד החטיבה. מדובר בתקרית שמעלה שאלות קשות על יישום הלקחים מהאירוע הקודם ועל המשמעת המבצעית בצה"ל.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "לדרום לבנון הוכנסו משרת סדיר ושלושה משרתי מילואים פעילים למטרות שאינן מבצעיות. הכנסתם בוצעה ללא אישור הדרגים המוסמכים. האירוע מתוחקר. לא מוכרים מקרים נוספים של הכנסת אזרחים לשטחי לחימה בלבנון במסגרת מבצע 'שאגת הארי'".

יצוין כי בינת ג'בייל הייתה במוקד פעילות צה"ל בשבועות האחרונים. כוחות אוגדה 98 השלימו לפני מספר ימים כיתור של העיירה ופתחו בהתקפה, במהלכה חוסלו יותר מ-100 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה, הושמדו עשרות תשתיות טרור ואותרו מאות אמצעי לחימה במרחב.