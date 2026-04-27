כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית דרומית לקו ההגנה הקדמי, במטרה למנוע איום ישיר על יישובי הצפון. במהלך הימים האחרונים חיסלו הכוחות מחבלים חמושים שהיוו איום מיידי, ואיתרו מחסני אמצעי לחימה נרחבים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, הכוחות זיהו במהלך הפעילות מחבלים חמושים שהתקרבו לאזור בו פועלים כוחותינו באופן שהיווה איום ממשי. בסגירת מעגל מהירה ובשיתוף עם כוחות היחידה הרב-ממדית, חוסלו המחבלים בקרב פנים אל פנים ובתקיפת רחפן מדויקת. במקביל לפעילות החיסול, איתרו לוחמי החטיבה מספר מחסני אמצעי לחימה ומצבורי תחמושת נרחבים ששימשו את מחבלי חיזבאללה. בין אמצעי הלחימה שאותרו במחסנים: מטעני נ"ט, רחפני נפץ, מערכות הפעלת מטענים מרחוק, רקטות מסוג RPG, נשקים מסוג קלאצ'ניקוב, מטענים, רימוני יד וציוד צבאי נוסף.

הפעילות מצטרפת לשורה של מבצעים שביצעו כוחות גולני בדרום לבנון בימים האחרונים. כזכור, רק לפני מספר ימים דיווח צה"ל על השמדת יותר מ-50 תשתיות טרור במרחב, בהן מתחם תת קרקעי ששימש את חיזבאללה לפגיעה בכוחותינו. בפשיטה נוספת במרחב עדשית אל קוצייר, אותר מחסן נשק בתוך חדר ילדים, בו נמצאו אמצעי לחימה רבים.

דובר צה"ל הדגיש כי "ארגון הטרור חיזבאללה פועל מתוך האוכלוסיה האזרחית בלבנון ומנצל אותה באופן ציני על מנת להוציא לפועל מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל". הממצאים מהשטח מעידים על היקף התשתיות הטרוריסטיות שהקים הארגון בסמוך לגבול ישראל.

הפעילות המבצעית של חטיבת גולני מתבצעת במסגרת המאמץ הרחב להסרת איומים מדרום לקו ההגנה הקדמי ולהגנה על יישובי הצפון. צה"ל הבהיר כי ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, בהתאם להנחיות הדרג המדיני.

יצוין כי בימים האחרונים מתגברת הפעילות המבצעית של צה"ל בדרום לבנון, על רקע הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה. הארגון ממשיך לשגר טילים וכטב"מים לעבר יישובי הצפון ולהוות איום על כוחותינו הפועלים בשטח. במקביל, צה"ל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בעומק לבנון, בבקאע ובמספר מרחבים בדרום, במטרה להסיר את האיום על אזרחי ישראל.