ניסה להתחבא בחדר: הלוחמים חיסלו מקרוב את המחבל שהרג את חברם

לוחמי גדוד 13 של חטיבת גולני, הפועלים תחת צוות הקרב של חטיבה 7, סגרו מעגל כואב ומרגש בדרום לבנון. כך מסר היום (ראשון) בשעת צהרים דובר צה"ל.

הכוחות פשטו בשנית על תשתית טרור של ארגון חיזבאללה, באותו המקום בדיוק שבו נפל בקרב לוחם הגדוד, סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ הי"ד ביום שלישי בשבוע שעבר. הפעילות המבצעית נועדה לטהר את המרחב ולוודא כי האיום שהוביל לאובדן הקשה הוסר לחלוטין.

במהלך הסריקות בתשתית הטרור, זיהו הלוחמים מחבל חמוש בנשק מסוג 'קלאצ'ניקוב' ומחסניות, כשהוא מנסה להסתתר מתחת להריסות באחד מחדרי המבנה.

הלוחמים, שפעלו בנחישות ובמקצועיות, חתרו למגע וחיסלו את המחבל בקרב פנים אל פנים מטווח קרוב. חיסול זה מהווה נדבך משמעותי במאמץ המתמשך של כוחות צה"ל להשמיד את תשתיות הטרור הצמודות לגדר ולפגוע בכל מי שמנסה לפגוע בחיילינו.

בנוסף לחיסול המחבל בטווח קצר, איתרו הכוחות במבנה את גופתו של מחבל נוסף, שחוסל עוד בהיתקלות המקורית בשבוע שעבר. על פי נתוני הצבא, שני המחבלים הללו הם אלו שביצעו את מתווה הטרור הקטלני לעבר כוחות הגדוד ביום נפילתו של סמ"ר ליפשיץ הי"ד.