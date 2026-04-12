ניסה להתחבא בחדר: הלוחמים חיסלו מקרוב את המחבל שהרג את חברם

לוחמי גדוד 13 של חטיבת גולני סגרו מעגל מרגש וכואב בדרום לבנון: במהלך פשיטה חוזרת על תשתית טרור שבה נפל לוחם הגדוד סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ ז"ל לפני כשבוע, זיהו הכוחות מחבל חמוש המסתתר תחת הריסות המבנה. הלוחמים חתרו למגע בנחישות וחיסלו אותו בירי מטווח קרוב, ובכך השלימו את חיסול חוליית המחבלים האחראית למתווה הטרור הקטלני שבו נפל חברם לנשק (צבא וביטחון)

פעילות כוחות גדוד 13 במתחם (צילום: דובר צה"ל)

לוחמי גדוד 13 של חטיבת גולני, הפועלים תחת צוות הקרב של חטיבה 7, סגרו מעגל כואב ומרגש בדרום לבנון. כך מסר היום (ראשון) בשעת צהרים דובר .

הכוחות פשטו בשנית על תשתית טרור של ארגון , באותו המקום בדיוק שבו נפל בקרב לוחם הגדוד, סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ הי"ד ביום שלישי בשבוע שעבר. הפעילות המבצעית נועדה לטהר את המרחב ולוודא כי האיום שהוביל לאובדן הקשה הוסר לחלוטין.

במהלך הסריקות בתשתית הטרור, זיהו הלוחמים מחבל חמוש בנשק מסוג 'קלאצ'ניקוב' ומחסניות, כשהוא מנסה להסתתר מתחת להריסות באחד מחדרי המבנה.

הלוחמים, שפעלו בנחישות ובמקצועיות, חתרו למגע וחיסלו את המחבל בקרב פנים אל פנים מטווח קרוב. חיסול זה מהווה נדבך משמעותי במאמץ המתמשך של כוחות צה"ל להשמיד את תשתיות הטרור הצמודות לגדר ולפגוע בכל מי שמנסה לפגוע בחיילינו.

בנוסף לחיסול המחבל בטווח קצר, איתרו הכוחות במבנה את גופתו של מחבל נוסף, שחוסל עוד בהיתקלות המקורית בשבוע שעבר. על פי נתוני הצבא, שני המחבלים הללו הם אלו שביצעו את מתווה הטרור הקטלני לעבר כוחות הגדוד ביום נפילתו של סמ"ר ליפשיץ הי"ד.

טובאל יוסף ליפשיץ ז"ל (צילום: צה"ל)
פעילות כוחות גדוד 13 במתחם (צילום: דובר צה"ל)

סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ ז"ל, בן 20 בנופלו, שירת כלוחם בגדוד 13 של חטיבת גולני. הוא נפל במהלך התקלות עם מחבלי חיזבאללה במרחב רווי תשתיות טרור בדרום . טובאל הותיר אחריו משפחה כואבת ועיר שלמה המתאבלת על איבוד אחד מטובי בניה.

האירוע שבו נפל טובאל היה קשה ומורכב. מלבד הנפילה הכואבת, נפצעו במהלכו עוד חמישה לוחמים נוספים בדרגות פציעה שונות. כוחות ההצלה המוסקים חילצו את הפצועים תחת אש והעבירו אותם לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים. הודעות נמסרו לכל המשפחות.

כעת איתורם וחיסולם של שני המחבלים שירו לעבר הכוח מהווים מעין "סגירת חשבון" מבצעית עבור חבריו ליחידה של טובאל ז"ל, שממשיכים להילחם בעוז על הגנת הארץ, ולבני משפחתו.

6
לחסל כל ראש אויב ומרצח שמנסה לפגוע בנו לוחמי גולני הראו להם שדמנו אינו הפקר להשמיד את כל מערכי הפיקוד בלבנון ולהפוך כל בסיס לאפר מוחלט השם ילחם לכם ואתם תחרישון יהי זכרו של הקדוש טובאל יוסף הי"ד צרור בצרור החיים
שלום
מרגש לראות איך ה' מסובב הסיבות גלגל את זה שיחסלו את המרצח באותו מקום תנחומים למשפחת ליפשיץ היקרה ה' ייתן לכם כוח תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
רפאל
ישר לגיהינום שלחו אותם כל המרחם על אכזרים סופו שמתאכזר על רחמנים להפוך אותם לעפר ואפר שלא יישאר מהם זכר
הלפרין
סגירת מעגל של אריות ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם כל הכבוד ללוחמי גדוד 13 שלא עצרו עד שחיסלו את המרצחים המתועבים יישר כוח לצה"ל להמשיך להכות בהם בלי רחמים עד להשמדה מוחלטת ייקום ה' דמו של טובאל יוסף הי"ד
נחליאל
מעניין המחבל כנראה לא למד את הגמרא במסכת סוכה על 'המתחבא תחת ההריסות'. בסוף הוא קיבל שיעור פרטי בטווח אפס חבל על הקליעים אבל הניקוי לפסח בלבנון נראה מצוין
זליג
בטח נרדם שם מרוב גת... גולני עשו לו 'השכמה' שהקפיצה אותו ישר לשמיים. אם הוא היה יודע שזה מה שמחכה לו, הוא היה נשאר בתימן ואוכל זלאביה בשקט
חממי

