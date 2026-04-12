נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע היום (ראשון) בשעת צהרים על החרפה בעימות מול איראן, כאשר הורה לצי האמריקני להטיל מצור ימי מלא על מצרי הורמוז. בהודעה שפרסם הנשיא, הבהיר כי המהלך יוצא אל הפועל באופן מיידי בעקבות כישלון השיחות בנושא הגרעין, וכי המטרה היא למנוע כל תנועה של כלי שיט פנימה והחוצה מהמצר האסטרטגי עד להשגת כניעה איראנית מוחלטת לדרישות המערב.

מצרי הורמוז נחשבים לעורק החיים הכלכלי המרכזי של העולם, כאשר דרכם עוברת כמות אדירה של כ-20% מצריכת הנפט העולמית מדי יום. חסימת המצרים על ידי הצי האמריקני מהווה למעשה חניקה מוחלטת של היצוא האיראני, שגם כך סובל מסנקציות כבדות, ונועדה להעמיד את ההנהגה בטהראן בפני ברירה חד-משמעית: ויתור מלא על השאיפות הגרעיניות או קריסה כלכלית וצבאית טוטאלית.

בפוסט חריף שפרסם, כתב הנשיא טראמפ: "ובכן, הנה זה לפניכם – הפגישה התנהלה היטב, רוב הסעיפים סוכמו, אבל הסעיף היחיד שבאמת משנה, הגרעין, לא סוכם. החל מרגע זה, חיל הים של ארצות הברית, הטוב בעולם, יתחיל בתהליך של הטלת מצור על כל ספינה וספינה שתנסה להיכנס למצר הורמוז או לצאת ממנו.

"בשלב מסוים נגיע למצב של 'כולם מורשים להיכנס, כולם מורשים לצאת', אבל איראן לא אפשרה לזה לקרות בכך שפשוט אמרה: 'אולי יש שם איפשהו מוקש', שאיש לא יודע עליו חוץ מהם. זוהי סחיטה עולמית, ומנהיגי מדינות, ובמיוחד ארצות הברית של אמריקה, לעולם לא יסחטו".

טראמפ הוסיף: "הנחיתי את חיל הים שלנו גם לאתר ולעצור כל כלי שיט במים בינלאומיים ששילם אגרה לאיראן. אף אחד שמשלם אגרה בלתי חוקית לא יזכה למעבר בטוח בלב ים. נתחיל גם להשמיד את המוקשים שהאיראנים הניחו במצרים. כל איראני שיפתח עלינו באש, או על כלי שיט אזרחיים, יישלח לעזאזל! איראן יודעת, טוב מכולם, איך לסיים את המצב הזה שכבר החריב את מדינתם. הצי שלהם איננו, חיל האוויר שלהם איננו, מערכות הנ"מ והמכ"ם שלהם חסרות תועלת, חמינאי ורוב ה'מנהיגים' שלהם מתים, וכל זה בגלל השאיפות הגרעיניות שלהם.

"המצור יחל בקרוב. מדינות נוספות יהיו מעורבות במצור הזה. לאיראן לא יותר להרוויח ממעשה הסחיטה הבלתי חוקי הזה. הם רוצים כסף, וחשוב מכך, הם רוצים גרעין. בנוסף לכך, וברגע המתאים, אנחנו 'טעונים ומוכנים' לחלוטין, והצבא שלנו יסיים את המעט שנשאר מאיראן!"

ההחלטה על המצור הימי נועדה לעצור כל אפשרות להפקת רווחים כלכליים לרפובליקה האסלאמית מהאזור. במסגרת ההנחיות החדשות, הונחה הצי האמריקני לא רק לחסום את המצרים, אלא גם לאתר ולעצור במים בינלאומיים כל כלי שיט ששילם "אגרת מעבר" לאיראן, צעד שנועד לנתק את צינור החמצן הכלכלי האחרון של המשטר.

כעבור זמן קצר פרסם טראמפ הודעה נוספת: "איראן הבטיחה לפתוח את מצר הורמוז, והם נכשלו בכך ביודעין. הדבר גרם לחרדה, שיבושים וכאב לאנשים ומדינות רבות ברחבי העולם. הם טוענים שהניחו מוקשים במים, למרות שכל הצי שלהם ורוב 'מניחי המוקשים' שלהם פוצצו לחלוטין. אולי הם עשו זאת, אבל איזה בעל ספינה ירצה לקחת את הסיכון? יש כאן קלון גדול ונזק קבוע למוניטין של איראן ולמה שנשאר מ'מנהיגיה', אבל אנחנו כבר מעבר לכל זה. כפי שהבטיחו, מוטב שיתחילו בתהליך פתיחת הנתיב הימי הבינלאומי הזה, ומהר! כל חוק אפשרי מופר על ידם.

"קיבלתי עדכון מלא מסגן הנשיא ג'יי-די ואנס, השליח המיוחד סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, על הפגישה שהתקיימה באסלאמאבאד בחסות ההנהגה האדיבה והמוכשרת של פילדמרשל עאסים מוניר וראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף. הם אנשים יוצאי דופן, והם מודים לי ללא הרף על הצלת 30 עד 50 מיליון בני אדם במה שיכול היה להיות מלחמה מחרידה עם הודו. אני תמיד מעריך לשמוע זאת — כמות ה'אנושיות' שמדובר עליה היא בלתי נתפסת.

"הפגישה עם איראן החלה בשעות הבוקר המוקדמות ונמשכה לאורך כל הלילה — קרוב ל-20 שעות. יכולתי להיכנס לפרטים רבים ולדבר על הרבה דברים שהושגו, אבל יש רק דבר אחד שמשנה — איראן אינה מוכנה לוותר על השאיפות הגרעיניות שלה!

"במובנים רבים, הסעיפים שהוסכמו טובים יותר מאשר המשך הפעולות הצבאיות שלנו עד לסיומן, אך כל הסעיפים הללו אינם משנים לעומת האפשרות לאפשר לכוח גרעיני להיות בידיהם של אנשים כה תנודתיים, קשים ובלתי צפויים. שלושת נציגיי, ככל שחלף הזמן, הפכו באופן לא מפתיע לידידותיים ומכבדים כלפי נציגי איראן - מוחמד באגר קאליבאף, עבאס אראקצ'י ועלי באגרי - אך זה לא משנה, כיוון שהם היו עקשנים מאוד בנוגע לסוגיה החשובה ביותר. כפי שתמיד אמרתי, כבר מההתחלה ולפני שנים רבות: לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני!"