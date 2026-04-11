כיכר השבת
צילום דרמטי

המחבל חשב שזה נגמר: כך הוא תועד מנסה לברוח מצה"ל | צפו בתיעוד חריג

תיעוד סוער: היתקלות פנים אל פנים בלב המבנה בדרום לבנון הסתיימה בסגירת מעגל קטלנית מהאוויר | בתיעוד מרשת הקשר נשמעים הלוחמים מכווינים את חיל האוויר אל עבר המחבלים, רגע לפני הפגיעה המדויקת: "המחבל הלך, שניים חוסלו" | וגם: אמצעי הלחימה הרבים שאותרו בשטח לאחר הקרב | צפו (צבא וביטחון)

4תגובות
התיעוד החריג: המחבל מנסה לברוח - ומחוסל

במהלך פעילות לילית עצימה של כוחות בדרום , במהלך הלילה ליל שבת, פשטו לוחמי צוות הקרב החטיבתי של הצנחנים על מספר תשתיות טרור במקביל. כך נמסר מצה"ל.

במהלך הסריקות במבנה חשוד, נתקלו הלוחמים ב ששהו במקום. בין הכוחות למחבלים התפתח קרב מטווח קצר, במהלכו נפצעו שני לוחמי צנחנים באורח בינוני. הפצועים פונו במהירות לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו על ידי הגורמים הרלוונטיים.

מיד לאחר ההיתקלות הראשונית, החל מבצע מהיר לסגירת מעגל על המחבלים שנמלטו לתוך המבנה וסביבתו. הכוחות בשטח קיימו קשר רציף עם חיל האוויר והכווינו כלי טיס לעבר המטרות המזוהות. בתיעוד שהופץ על ידי דובר צה"ל, ניתן לשמוע את רשת הקשר ואת התיאום המדויק בין הכוחות הקרקעיים לטייסים, עד לרגע הפגיעה הקטלנית שחיסלה את חוליית המחבלים.

מתמלול רשת הקשר בסרטון עולה תמונת הקרב: "חיל האוויר: היתקלות עם פצוע ב-890. אם אתם יכולים להביא את המג"ד לוועידה והוא מאשר, אנחנו יכולים לבצע תקיפה", נשמע בקשר.

בתגובה השיבו כוחות הצנחנים: "יש אישור מח"ט אחרי שהוא דיבר עם המג"ד. אנחנו מדברים מהבתים מערבה. תגיד לי שאתה מזהה את המחבלים בוודאות. יפה, יש לך אישור".

שניות ספורות לאחר מכן נשמע הדיווח: "חמש שניות לפגיעה... פגיעה! מחבל הלך, שני מחבלים חוסלו".

בסריקות שנערכו במרחב ההיתקלות לאחר החיסול, איתרו הלוחמים מצבורים משמעותיים של אמצעי לחימה ששימשו את המחבלים, ביניהם רקטות נ"ט, מטעני חבלה וציוד צבאי רב.

הפעילות המבצעית נמשכה לאורך כל הלילה, כאשר הכוחות פועלים לטיהור המרחב מתשתיות טרור נוספות ומהסרת איומים על יישובי הצפון, תוך שילוב זרועות הדוק בין כוחות היבשה לחיל האוויר.

בתוך כך, הערב מסר דובר צה"ל כי "מוקדם יותר היום, לוחם צה"ל נפצע באורח קשה כתוצאה מתאונה מבצעית במרכז רצועת עזה. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (83%)

לא (17%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
פעולה צבאית יסודית ומקצועית חיסול המחבלים בזמן מנוסה הוא הכרחי כדי למנוע הישגים לאויב יש להמשיך להשמיד את כל תשתיות הנ"ט והאמל"ח שנמצאו ולמחוק כל יכולת מבצעית של חיזבאללה בדרום לבנון מחיקה מלאה של האיום היא הפתרון הרציונלי היחיד לשקט בצפון אין מקום לפשרות מול טרור רצחני
רונן
2
לפעול ביד ברזל חסרת רחמים בלי חשבון לאף אחד כל מחבל שמנסה לברוח צריך לקבל טיל ישר לראש להשמיד למחוק ולחסל את כל התשתיות של חיזבאללה עד שלא יישאר מחבל אחד שיעז להרים את העיניים שלו לכיוון הצפון נתניהו תן ללוחמים להמשיך עד המחיקה הטוטאלית של האויב
אלחנן
1
המח''ט דיבר עם המג''ד שהעלו אותו לועידה ואז ניתנה הפקודה. מזעזע! איך המח''ט לא דיבר עם הפצ''ר, שיבקש אישור מהיועמשי''ת, שתתקשר לטראמפ וכו' וכו'. אדיוטים ללא תקנה.
יהודה
צודק במיליון אחוז
שכל ישר

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר