תחקיר: הטיל מאיראן התפרק באוויר | כך נכשל היירוט בחיפה

תחקיר ראשוני שנערך בחיל האוויר ובצה"ל חושף את הסיבה לכישלון היירוט של הטיל הבליסטי ששוגר אמש (ראשון) מאיראן לעבר חיפה. על פי הממצאים, הטיל התפרק באוויר במהלך מסלול הטיסה, דבר שגרם להחטאת המיירט ששוגר לעברו.

הגוף החודר של הטיל, שבתוכו חומר נפץ במשקל של מאות קילוגרמים, פגע ישירות במבנה מגורים רב קומות בחיפה וגרם לקריסת הקומה התחתונה. יצוין כי ראש הטיל לא התפוצץ, והנזק במקום נגרם מהתמוטטות המבנה ולא מפיצוץ והדף. לילה של מאמצי חילוץ מורכבים צוותים מתוגברים של לוחמי פיקוד העורף פעלו ללא הרף במשך שעות הלילה בזירה הקשה, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לאיכון הלכודים. במהלך הלילה בוצע שימוש באיכון טלפוני ובציוד מתקדם נוסף, בניסיון להגיע למיקומם המשוער של הלכודים תחת ההריסות. "אני מתחנן, תתפללו עבור נסיה בת הילה": הרב לסרי בקריאה נרגשת מבית החולים איציק אוחנה | 11:58 לפנות בוקר (שני) חולצו שני לכודים ללא רוח חיים מתוך הריסות הבניין. מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, מסר אמש: "מדובר בפגיעה ישירה של טיל לעבר מבנה רב קומות. הזירה הזאת היא זירה מורכבת המצריכה פעולות חילוץ מתקדמות".

12 טילים ביממה האחרונה

על פי הנתונים, בסך הכל שוגרו ביממה האחרונה 12 טילים בליסטיים מאיראן לעבר ישראל. שני מהם פגעו ישירות - האחד בחיפה והשני באזור התעשייה נאות חובב. יתר הטילים יורטו על ידי מערכות ההגנה האווירית או נפלו בשטחים פתוחים.

הפגיעה בחיפה מצטרפת לשורה של פגיעות קשות שנרשמו בימים האחרונים, ביניהן הפגיעה הקשה בבני ברק בה נפגעו 14 בני אדם. כזכור, בפגיעה בבני ברק נפצעה ילדה בת 11 באורח אנוש ונער בן 12 במצב קשה.

מבנה מדורג ופעולות חילוץ מורכבות

הבניין שנפגע בחיפה הוא מבנה מדורג, כאשר הטיל פגע ישירות בקומה התחתונה שספגה את מלוא הפגיעה. כתוצאה מכך, מרפסות הבניין קרסו והפכו את פעולות החילוץ למורכבות במיוחד. צוותי החילוץ פעלו בתנאים קשים תוך חשש מתמיד לקריסה נוספת של חלקים מהמבנה.

מי שהיו במקלט בבניין בעת הפגיעה לא נפגעו, דבר שמדגיש את חשיבות הקפדה על הנחיות פיקוד העורף. כאמור, הנזק נגרם מקריסת הקומות ולא מפיצוץ ראש הטיל שלא התפוצץ.