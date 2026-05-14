דובר צה"ל מסר כי לפני זמן קצר (חמישי), רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה נפל בשטח מדינת ישראל, בסמוך לגבול לבנון. הרחפן פגע בחניון ראש הנקרה, וכתוצאה מכך נפצעו שלושה אזרחים ישראלים.

הפצועים פונו באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי לגליל. על פי הנמסר מבית החולים, מדובר בשלושה פצועים: שניים במצב קשה ואחד במצב קל. כולם מטופלים כעת במלר"ד, והמצב הרפואי שלהם מוערך באופן שוטף.

בצה"ל מדגישים כי מדובר בהפרה בוטה של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. זהו אירוע חמור נוסף בשורה ארוכה של הפרות שמבצע הארגון בימים האחרונים, תוך ניסיון לפגוע באזרחים ובכוחות הביטחון.

שורת הפרות מתמשכת

האירוע בראש הנקרה מצטרף לשורת תקריות חמורות שאירעו היום. מוקדם יותר, נפצעו שני לוחמי צה"ל מפגיעת רחפן נפץ שחצה את הגבול - אחד במצב קשה והשני במצב בינוני. בנוסף, לוחם נוסף נפצע באורח בינוני מפיצוץ רחפנים בדרום לבנון.

ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך לנצל את תשתיות הטרור שלו בדרום לבנון לשיגור רחפני נפץ, רקטות ופצמ"רים לעבר כוחות צה"ל ושטח מדינת ישראל. בשעות האחרונות שיגר הארגון מספר רקטות ופצצות מרגמה לעבר כוחותינו הפועלים בדרום לבנון, כאשר חלקן יורטו בהצלחה והשאר נפלו בשטחים פתוחים.

תגובת צה"ל

בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות, צה"ל תקף בימים האחרונים יותר מ-15 תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו: מחסני אמצעי לחימה, אתרי ייצור נשק, מפקדות מבצעיות, אתרי שיגור רקטות ומבנים נוספים ששימשו את מחבלי הארגון.

דובר צה"ל בערבית, תא"ל אביחי אדרעי, פרסם אזהרות פינוי דחופות לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון, תוך הדגשה כי הפרת הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול נגד תשתיות הארגון. התושבים התבקשו לפנות את בתיהם באופן מיידי ולעבור מרחק של לפחות 1,000 מטרים מהכפרים והעיירות לשטחים פתוחים.

צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון במסגרת מבצע שאגת הארי, תוך חשיפה והשמדה שיטתית של תשתיות הטרור של חיזבאללה. הפעילות נמשכת בהתאם להנחיות הדרג המדיני ובמטרה להרחיק את האיום מעל יישובי הצפון.