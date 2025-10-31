כיכר השבת
המתיחות עולה

שיקם תשתיות: צה"ל חיסל מחבל בארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון

ברקע המתיחות הביטחונית העולה בצפון הארץ, מודיע דובר צה"ל על חיסולו של המחבל אברהים מחמד ראסלן, קצין תחזוקה בארגון הטרור חיזבאללה, במרחב כונין שבדרום לבנון (ביטחוני)

(צילום: דובר צה"ל)

תקף וחיסל מוקדם יותר היום (שישי), בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר את המחבל אברהים מחמד ראסלן, קצין תחזוקה בארגון הטרור , במרחב כונין שבדרום לבנון.

לפי הודעת דובר צה"ל, המחבל עסק בנסיונות שיקום תשתיות טרור של חיזבאללה.

"פעולותיו של המחבל היוו איום על מדינת ישראל ואזרחיה, והפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון", מסר דו"צ. "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

החיסול מתבצע ברקע ההתחממות החוזרת בגבול הצפון, אל מול ניסיונות ארגון הטרור חיזבאללה לשקם את עצמו אחרי המלחמה, והניסיונות של צה"ל למנוע את האיום החוזר.

(צילום: דובר צה"ל)

