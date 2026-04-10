כיכר השבת
אין גבול

תיעוד חריג מדרום לבנון: מחבלי חיזבאללה שיגרו רקטות מתוך בית ספר

צה"ל חושף תיעוד בו נראים מחבלי חיזבאללה משגרים רקטות לעבר צפון הארץ מתוך מתחם בית ספר, ולאחר מכן מסתירים את המשגר בתוך המבנה. בתגובה לשימוש הציני בתשתית אזרחית, כוחות צה"ל תקפו והשמידו את המתחם (ביטחוני)

3תגובות
(צילום: דובר צה"ל)

כוחות תקפו והשמידו מתחם של בית ספר בדרום לבנון, לאחר שזיהו באופן ודאי כי מחבלי ארגון הטרור השתמשו בו כבסיס לשיגור רקטות לעבר יישובי צפון הארץ.

מדובר באירוע הממחיש שוב את דפוס הפעולה של ארגון הטרור, המנצל מוסדות חינוך ומבנים אזרחיים למטרות צבאיות.

תיעוד בזמן אמת של הסתרת המשגר התקרית התרחשה במרחב הכפר טיר זבנה שבדרום . מערכות האיסוף והתצפית של צה"ל זיהו את השיגורים שבוצעו מתוך שטח בית הספר.

בסרטון ששחרר דובר צה"ל, המבוסס על מצלמות תרמיות המזהות חותמות חום, ניתן לראות בבירור את רגעי השיגור. מיד לאחר ביצוע הירי, מתועדים המחבלים כשהם מכניסים את משגר הרקטות לתוך המבנה האזרחי בניסיון להסתירו מתקיפת תגובה.

בעקבות הזיהוי המהיר והמדויק, תקפו כוחות צה"ל את המתחם והשמידו את האיום שנשקף ממנו למדינת ישראל.

| צילום: צילום: דובר צה"ל
"צה"ל רואה בחומרה את השימוש הציני שעושה ארגון הטרור חיזבאללה בתשתיות אזרחיות לפעילות צבאית וימשיך לפעול נגד כל תשתית צבאית של הארגון בהתאם לדין הבין-לאומי על מנת להגן על מדינת ישראל", מסר דובר צה"ל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע כולנו מתאחדים באמירת תהילים ובתפילה על הצלחת חיילי צה״ל והגנת המדינה מול חיזבאללה הפרקים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, ק״ל, קמ״ב. יהי רצון שה׳ ייתן לחיילים חוסן ונחישות שכל פעולותיהם יצליחו ותבוא ישועה והגנה לעם ישראל במהרה
דוד
2
פשוט למחוק אותם אין פתרון אחר למי שיורה מתוך בית ספר לחסל כל מנהיג טרור להפוך את המפקדות שלהם לאבק ולוודא שהם לא ירימו ראש לעולם צה"ל חייב להכות בעוצמה קטלנית בכל הגזרות
אביתר
1
רשעים גמורים אין להם לב משתמשים בילדים כדי לירות על הצפון שלנו להכות בהם בעוצמה אדירה למחוק את כל דרום לבנון ולהשמיד כל מפקד ומפקדה לחסל את כל ראשי הטרור בלבנוןעד שלא יישאר מהם זכר אש על הראש שלהם
אלעד

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר