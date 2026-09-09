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היה סכנת חיים

כוחות צה"ל עצרו שלושה שוטרים פלסטינים שתקפו ישראלי בשטח C

השוטרים הקימו מחסום בלתי חוקי בשטח C • תקפו אזרח ישראלי ועיכבו אותו | במערכת הביטחון: חריגה חמורה שסיכנה חיים (צבא וביטחון)

1תגובות
אילוסטרציה ממעצרים קודמים (צילום: דוברות המשטרה)

כוחות צה"ל עצרו השבוע שלושה שוטרים פלסטינים שהיו מעורבים בהקמת מחסום בלתי חוקי בשטח C סמוך לביתוניא, בעיכוב ובתקיפה של אזרח ישראלי. השוטרים פעלו תוך חריגה מסמכותם לפעול בשטחים אלו, כך נמסר מדובר צה"ל.

השוטרים הפלסטינים נמצאים כעת בחקירת כוחות הביטחון. במערכת הביטחון הגדירו את האירוע כ"חריגה חמורה של המנגנונים", תוך סיכון חיים של האזרח הישראלי והפעלת כוח אגרסיבי וחמור נגדו.

האירוע מצטרף לשורה של מקרים בהם שוטרים פלסטינים חרגו מסמכויותיהם בשטח C, שהוא תחת שליטה ביטחונית ישראלית מלאה. בעבר תועדו מקרים דומים באזור ביתוניא, בהם שוטרים פלסטינים ניסו להפריע לפעילות כוחות מג"ב, וכן מקרה בו שוטרים פלסטינים הכו עצור פלסטיני בכביש הגישה לביתר עילית.

על פי הסכמי אוסלו, שוטרים פלסטינים אינם מורשים לפעול בשטחי C, שהם כ-60% משטח יהודה ושומרון. השטחים הללו נמצאים בשליטה ביטחונית ואזרחית ישראלית מלאה, בניגוד לשטחי A ו-B שבהם לרשות הפלסטינית סמכויות שונות.

מדובר צה"ל הדגיש כי "צה"ל מקיים תיאום ביטחוני בהתאם להנחיית הדרג המדיני. לצד זאת, צה"ל לא יקבל אף חריגה מהנהלים". המסר המועבר הוא שלמרות התיאום הביטחוני השוטף עם הרשות הפלסטינית, כל חריגה מהסמכויות המוסכמות תטופל בנחישות.

אזור ביתוניא, הסמוך לירושלים, היה במהלך השנים זירה למספר אירועים ביטחוניים. במקום פעלו בעבר כוחות צה"ל והשב"כ במסגרת המאבק בטרור, ובמקביל נרשמו מקרים של התנגשויות בין כוחות הביטחון הישראליים לבין שוטרים פלסטינים שפעלו באזור.
ביתוניאשוטרים פלסטיניםתקיפה ישראלית

1 תגובות

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1
מעניין מי המקורב שגרם לאירוע??? האירועים האלו קורים הרבה יותר ממה שחושבים, בתמיכת אוזלת היד של הצבא/משטרה! מה השתנה עכשיו?
ישראל ישראלי

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