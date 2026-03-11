צפו בתיעוד מפקד האוגדה נכנס לדרום לבנון וקיים הערכת מצב: "משמידים את האויב" מפקד אוגדה 36 קיים הערכת מצב בדרום לבנון, שם הוא אמר לפקודיו: ״גם ברגעים אלו - כוחותינו ממשיכים בפשיטות הממוקדות ומשמידים אויב ותשתיות טרור במרחב דרום לבנון״ | צפו בתיעוד (חדשות מלחמה)

מל מישאל לוי כיכר השבת | 13:15