מפקד האוגדה נכנס לדרום לבנון וקיים הערכת מצב: "משמידים את האויב"

מפקד אוגדה 36 קיים הערכת מצב בדרום לבנון, שם הוא אמר לפקודיו: ״גם ברגעים אלו - כוחותינו ממשיכים בפשיטות הממוקדות ומשמידים אויב ותשתיות טרור במרחב דרום לבנון״ | צפו בתיעוד (חדשות מלחמה)

הערכת המצב של מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין בדרום לבנון
הערכת המצב של מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין בדרום לבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל
הערכת המצב של מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין בדרום לבנון

