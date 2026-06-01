תוך דקות ספורות לאחר השיגור לעבר העיר טבריה הלילה (בין ראשון לשני), תקף חיל האוויר והשמיד את משגר הרקטות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.

מדובר בתגובה מהירה ומדויקת לאירוע שבו נורו שני שיגורים לעבר העיר טבריה, לראשונה מאז הפסקת האש.

מדובר צה"ל נמסר זוהו שני שיגורים שנורו משטח לבנון לעבר שטח הארץ בהמשך לאזעקות שהופעלו בטבריה. שיגור אחד נפל בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, ואילו שיגור נוסף נפל בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים.

האירוע מהווה הפרה חמורה נוספת של הפסקת האש מצד ארגון הטרור, והוא מצטרף לשורה ארוכה של שיגורים ללא הפסקה על צפון הארץ שנמשכים בימים האחרונים. צה"ל ממשיך לפעול קרקעית ולתקוף מהאוויר במטרה להסיר את האיום על אזרחי מדינת ישראל.