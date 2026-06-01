07:21: דובר צה"ל הודיע כי בהמשך להתרעות שהופעלו בשעה 6:39 על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ, שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה משטח לבנון לעבר שטח הארץ.

כמו כן, בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במספר מרחבים בצפון הארץ, חיל האוויר יירט שיגור אחד שנורה משטח לבנון לעבר שטח הארץ. אין נפגעים.

06:56: אזעקות הופעלו בגליל עליון בשל ירי רקטות מלבנון.

06:41: אזעקות הופעלו גם בקריית שמונה.

06:40: הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במנרה ובמרגליות.

06:35: דובר צה"ל מעדכן כי בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ, זוהתה מטרה אווירית חשודה. האירוע הסתיים, אין נפגעים.

06:12: הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין בכפר יובל.

06:00: דובר צה"ל עדכן הלילה כי בהמשך לאזעקות שהופעלו בטבריה,, זוהו שני שיגורים שנורו משטח לבנון לעבר שטח הארץ. שיגור אחד נפל בסמוך לכוחות צה״ל הפועלים בדרום לבנון, שיגור נוסף נפל בשטח פתוח.