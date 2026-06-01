הירי מתרחב

LIVEשיגורים ללא הפסקה על צפון הארץ | צה"ל תוקף בדרום לבנון • עדכונים שוטפים

לאחר שהלילה שוגרו רקטות לעבר העיר טבריה, לראשונה מאז הפסקת האש, הירי נמשך לאורך הלילה והבוקר | צה"ל ממשיך לפעול קרקעית ולתקוף מהאוויר • עדכונים שוטפים (צבא וביטחון)

07:21: דובר צה"ל הודיע כי בהמשך להתרעות שהופעלו בשעה 6:39 על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ, שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה משטח לעבר שטח הארץ.

כמו כן, בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במספר מרחבים בצפון הארץ, חיל האוויר יירט שיגור אחד שנורה משטח לבנון לעבר שטח הארץ. אין נפגעים.

06:56: אזעקות הופעלו בגליל עליון בשל ירי רקטות מלבנון.

06:41: אזעקות הופעלו גם בקריית שמונה.

06:40: הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במנרה ובמרגליות.

06:35: דובר צה"ל מעדכן כי בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ, זוהתה מטרה אווירית חשודה. האירוע הסתיים, אין נפגעים.

06:12: הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין בכפר יובל.

06:00: דובר צה"ל עדכן הלילה כי בהמשך לאזעקות שהופעלו בטבריה,, זוהו שני שיגורים שנורו משטח לבנון לעבר שטח הארץ. שיגור אחד נפל בסמוך לכוחות צה״ל הפועלים בדרום לבנון, שיגור נוסף נפל בשטח פתוח.

ישתבח שמו לעד בורא עולם הכתבה הזו מוכיחה שהסכמים של בשר ודם שווים כקליפת השום ורק ה' מפר עצת אויבים בזכות תפילות חכמי התורה צה"ל ימגר את הרשעים ועלינו לקרוא פיטום הקטורת להסרת האויבים מעלינו.
אברהם חיים
הנפת הדגל בבופור היא רק הפרומו, עכשיו צריך לשטח את כל כפרי השיעים בדרום לבנון באש ארטילרית כבדה חלאס עם הכלה והסכמי נייר חסרי ערך מול אש בלתי פוסקת צריך להפעיל כוח אש קטלני ובלתי פרופורציונלי
איתי
וצה"ל לא תוקף בביירוט כי טראמפ לא רוצה להרגיז את האיראנים פשוט מקומם
יעקב

