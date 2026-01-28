חצי מיליארד לעשור של מלחמה: המהלך שישנה את פני העימות האזורי

חיל התותחנים בפעולה ( צילום: אתר צה"ל )

בצל המתיחות הביטחונית בשבע זירות והפקת לקחי המלחמה, מערכת הביטחון מבצעת "חישוב מסלול מחדש" בכל הנוגע למלאי החימושים של חיל האוויר. ל"מערכת החדשות" נודע כי נחתמה עסקת ענק רב-שנתית שתבטיח כי המטוסים הישראליים לא יישארו ללא "ברזל" – גם בתרחישים של לחימה עצימה וממושכת בחזיתות רחוקות.

המספרים שמאחורי המהלך מסחררים: למעלה מ-570 מיליון שקלים יוזרמו לקווי הייצור של "אלביט מערכות". לא מדובר רק בחידוש מלאים, אלא בהזמנה של חימושים אוויריים מהמתקדמים בעולם, כאלו שהוכיחו יכולות דיוק כירורגיות בשדה הקרב המודרני. המטרה ברורה: להבטיח עליונות אווירית מוחלטת ללא צורך להביט מעבר לכתף לעבר נמלי הים של מדינות זרות.

סוף עידן התלות? הטרור שוב מרים ראש | ניסיון פיגוע דקירה ליד מחסום המנהרות בירושלים דוד הכהן | 14:58 בדרגים הבכירים ביותר במשרד הביטחון החליטו להפוך את "העצמאות הייצורית" לאינטרס לאומי עליון. שר הביטחון ומנכ"ל משרדו מובילים קו תקיף: השקעה מאסיבית בייצור "כחול-לבן" כדי למנוע מצב של "חוסר" ברגע האמת. הניסיון שנצבר בשנתיים האחרונות לימד את ישראל שרציפות אספקה היא לא פחות חשובה מהטכנולוגיה עצמה. כידוע, במהלך המלחמה הנוכחית התעוררו חששות בקרב גורמי ביטחון בכירים לגבי תלות יתר באספקה חיצונית של חימושים. העסקה החדשה נועדה לתת מענה מקיף לאתגר זה, תוך הבטחת יכולת ייצור מקומית רחבה שתאפשר לצה"ל להמשיך ולפעול בעוצמה גם בתרחישי לחימה ממושכים.

F-35 ( צילום: שאטרסטוק )

הכנה ל"עימות המתמשך"

אלוף במילואים אמיר ברעם, מחותמי העסקה, מגדיר את המהלך כחלק משינוי תפיסה כולל בצה"ל. הצבא כבר לא נערך רק ל"סבבים" קצרים, אלא בונה כוח למתארים של עימותים ארוכי טווח. מעבר לביטחון, ההשקעה הזו צפויה להפוך לקטר צמיחה טכנולוגי, כשהחימושים שצה"ל ירכוש יהפכו ללהיט בייצוא הביטחוני העולמי.

על פי הנמסר, העסקה כוללת מגוון רחב של חימושים אוויריים מדויקים, בהם פצצות מונחות, טילים אוויר-קרקע ותחמושת חכמה נוספת. המערכות הללו הוכיחו את עצמן במהלך המבצעים האחרונים בזירות השונות, ותורמות תרומה משמעותית ליכולת הדיוק והאפקטיביות של חיל האוויר.

חיילי צבא ארה"ב יורים מתותח ה-120 מ"מ של טנק האברמס ( צילום: ג'וזף קומזק, צבא ארה"ב )

אלביט: "חובה לאומית"

מנכ"ל אלביט, בוצי מכליס, סיכם את המהלך כ"חובה לאומית" שתאפשר מענה מהיר וגמיש לכל צורך מבצעי שיעלה – בחירום ובשגרה. החברה, שהוכיחה את יכולותיה הייצורית והטכנולוגית לאורך השנים, צפויה להגדיל משמעותית את קווי הייצור שלה במסגרת העסקה.

יצוין כי העסקה מגיעה בעקבות סדרת הצלחות של אלביט בשוק הביטחוני העולמי. רק לאחרונה זכתה החברה בחוזים משמעותיים עם צבאות זרים, ובכללם צבא ארצות הברית, המעידים על רמת הטכנולוגיה והאמינות של המערכות הישראליות.

בצה"ל מעריכים כי העסקה תאפשר לחיל האוויר לשמור על עליונות מבצעית מוחלטת בכל התרחישים, תוך הבטחת רציפות מבצעית גם בתקופות של לחימה אינטנסיבית. המהלך נתפס כצעד אסטרטגי משמעותי בחיזוק הביטחון הלאומי של מדינת ישראל.