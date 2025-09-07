צפו בחטיבת הנח"ל מכה בלב מערך הטרור: המנהרות נחשפות ונהרסות

צוות הקרב של חטיבת הנח״ל, בפיקוד אוגדה 99, פועל בימים האחרונים במרחב שכונת זייתון שבצפון רצועת עזה במטרה להעמיק את הישגי התמרון הצבאי ולהשמיד את תשתיות הטרור של ארגון חמאס.

במהלך הפעילות השמידו הלוחמים תוואי תת-קרקעי באורך של מאות מטרים, שבתוכו אותר חדר מבצעים ששימש את גדוד זייתון לתיאום פעולות טרור נגד כוחות צה״ל.