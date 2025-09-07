כיכר השבת
לחימה ללא הפסקה | תיעוד

צפו בחטיבת הנח"ל מכה בלב מערך הטרור: המנהרות נחשפות ונהרסות

צוותי חטיבת הנח״ל השמידו תוואי תת-קרקעי ששימש את גדוד זייתון של חמאס והכו במדויק עשרות מטרות טרור, תוך חיסול מחבלים שהסתתרו במבנה (צבא)

פעילות הלוחמים בעזה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות הלוחמים בעזה (צילום: דובר צה"ל)

צוות הקרב של חטיבת הנח״ל, בפיקוד אוגדה 99, פועל בימים האחרונים במרחב שכונת זייתון שבצפון רצועת עזה במטרה להעמיק את הישגי התמרון הצבאי ולהשמיד את תשתיות ה של ארגון חמאס.

במהלך הפעילות השמידו הלוחמים תוואי תת-קרקעי באורך של מאות מטרים, שבתוכו אותר חדר מבצעים ששימש את גדוד זייתון לתיאום פעולות טרור נגד כוחות צה״ל.

פעילות הלוחמים בעזה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות הלוחמים בעזה (צילום: דובר צה"ל)

"הכוחות תקפו וחיסל מחבלים שהסתתרו במבנה שמתחתיו היה הפיר המבצעי שהוביל לתוואי התת-קרקעי", נמסר מצה״ל. בנוסף, נתקפו עשרות מטרות טרור נוספות, כולל עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה, שהיוו איום ישיר על הכוחות באזור.

כוחות פיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב הרצועה במטרה להגן על אזרחי ישראל ולפגוע ביכולות הארגונים החמושים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר