צפו בחטיבת הנח"ל מכה בלב מערך הטרור: המנהרות נחשפות ונהרסות

פעילות הלוחמים בעזה (צילום: דובר צה"ל)
צוות הקרב של חטיבת הנח״ל, בפיקוד אוגדה 99, פועל בימים האחרונים במרחב שכונת זייתון שבצפון רצועת עזה במטרה להעמיק את הישגי התמרון הצבאי ולהשמיד את תשתיות הטרור של ארגון חמאס.
במהלך הפעילות השמידו הלוחמים תוואי תת-קרקעי באורך של מאות מטרים, שבתוכו אותר חדר מבצעים ששימש את גדוד זייתון לתיאום פעולות טרור נגד כוחות צה״ל.
"הכוחות תקפו וחיסל מחבלים שהסתתרו במבנה שמתחתיו היה הפיר המבצעי שהוביל לתוואי התת-קרקעי", נמסר מצה״ל. בנוסף, נתקפו עשרות מטרות טרור נוספות, כולל עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה, שהיוו איום ישיר על הכוחות באזור.
כוחות פיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב הרצועה במטרה להגן על אזרחי ישראל ולפגוע ביכולות הארגונים החמושים.
