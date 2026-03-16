הרמטכ"ל סמוך לגבול: "חיסלנו יותר מ-400 מחבלי חיזבאללה, נערכים לתגבור הפיקוד"

הרמטכ״ל ביקר היום בפיקוד צפון, ואישר תוכניות להמשך הלחימה ואמר: ״ההדף של הפגיעה והחלשת המשטר הרדיקאלי באיראן מורגש גם במערכה מול חיזבאללה; עד כה פיקוד צפון חיסל יותר מ-400 מחבלי חיזבאללה. אנו נערכים להמשך ומתגברים את פיקוד הצפון בכוחות נוספים על מנת להרחיב את הפעולה הצבאית, להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהרחיק האיום מיישובי הצפון״ | צפו (חדשות מלחמה)

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר קיים היום (שני), בפיקוד הצפון יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא ומפקדים נוספים, רק כעת דובר צה"ל התיר לפרסם את דבר הביקור ואת אישורי התוכניות.

במסגרת הביקור, הרמטכ״ל ביקר את הכוחות בשטח, קיים הערכת מצב, אישר תוכניות להמשך וקיים שיח עם מפקדי האוגדות הפועלות בפיקוד הצפון.

זמיר אמר במקום: ״איראן היא הזירה הראשית, החלשת המשטר ויכולותיו יחלישו את הציר הרדיקאלי כולו ובתוך כך את ארגון הטרור . המערכה מול חיזבאללה היא חזית מרכזית נוספת. כל פגיעה ביכולות ההתעצמות הצבאית של איראן ומשמרות המהפיכה פוגעת גם ביכולות החימוש והמימון של חיזבאללה. ההדף של הפגיעה והחלשת המשטר הרדיקאלי באיראן מורגש גם במערכה מול חיזבאללה".

עוד הוא אמר: "בשבועיים האחרונים יצאנו לפעולה קרקעית ממוקדת בדרום במטרה להרחיק את האיום מן הגבול ולהבטיח ביטחון ארוך טווח לתושבי הצפון. פיקוד הצפון מנהל מערכה נחושה מול חיזבאללה, במסגרתה חוסלו עד כה יותר מ-400 מחבלים, ובהם גם בכירים בארגון".

לדבריו: "אנחנו נחושים להעמיק את הפעולה עד להשגת כלל יעדינו. במקביל, אנו מחזקים את ההגנה ומתגברים את פיקוד הצפון בכוחות נוספים. חיזבאללה מצוי כעת במלחמת הישרדות על עצם קיומו, הוא משלם מחיר כבד על כניסתו למערכה - והלחץ עליו רק יילך ויגבר".

לסיום אמר הרמטכ"ל: "בשבוע האחרון הכוחות בפיקוד הצפון פועלים בנחישות ובעוצמה - הערכה רבה על כך. כעת עלינו להתמקד בהסרת האיומים, בחיזוק ההגנה על היישובים ובהמשך העצמת הפגיעה בחיזבאללה״.

7
תושבי הצפון אנחנו עומדים איתכם חיזבאללה מקבל את מה שמגיע לו והכוחות שלנו מגינים עליכם בנחישות הביטחון שלכם הוא המשימה הראשונה
רוני
6
המלאכים בשטח פועלים ללא הפסקה חיזבאללה משלם מחיר כבד כל מחבל חוסל מקרב אותנו לביטחון הצפון כוחנו מאחד אותנו וה' שומר עלינו
כהנא
5
הנחישות בשטח ברורה כל מחבל שנחוסל מקרב אותנו לניצחון
טוקר
4
פעולה קרקעית וממוקדת מחסלת מחבלים בכירים ומונעת חיזוקם זה הרתעה מוחשית לכל התקפה עתידית
בצלאל
3
חיזבאללה ממשיך לאיים על תושבי הצפון כל יום ללא תגובה הוא יום שבו התושבים בסיכון הכוחות שלנו מוכנים, ההרתעה פועלת והמערכה חייבת להיות נחושה ומיידית זה הזמן להראות כוח ולמחוק את האיום מהגבול
יוסף
2
אין עוד זמן לסבלנות חיזבאללה חייב לשלם מחיר על כל איום הצפון שלנו צריך ביטחון והתגובה חייבת להיות חזקה ומיידית
פרקש
1
חיזבאללה לא מפסיק לאיים על תושבי הצפון כל דקה של שתיקה מחזקת אותו ומסכנת חיים כל מחבל שנותר בגבול הוא סכנה מיידית עכשיו הצבא וההנהגה חייבים להכות חזרה בעוצמה בלתי מתפשרת לנטרל את כל האיום ולמחוק את האויב מהגבול בלי פשרות בלי השתהות בלי פחד
גבריאל

