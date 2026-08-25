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מבצע ממוקד ברצועה

צה"ל ושב"כ תקפו והשמידו: זה מה שנמצא במחסנים ברחבי עזה | צפו

חמישה מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור הושמדו בתקיפות מדויקות • רקטות, כלי נשק ומטענים אוחסנו בתוך מסגדים ולצד תשתיות הומניטריות | צפו בתיעוד (צבא וביטחון)

התיעוד
התיעוד (צילום: דובר צה"ל)

ושב"כ תקפו והשמידו אתמול חמישה מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של במספר תקיפות ממוקדות ברחבי רצועת עזה.

על פי ההודעה המשותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ, במחסנים שהותקפו אוחסנו רקטות, כלי נשק, מטענים, רימונים וציוד לחימה נוסף ששימש את מחבלי חמאס לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ברצועה.

התקיפות מהוות המשך לפעילות המתמשכת של כוחות הביטחון להסרת איומי הטרור מרצועת עזה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי, כך נמסר מדובר צה"ל.

הסתרת נשק במסגדים ובתשתיות הומניטריות

המחסנים שהותקפו הוקמו בתוך מסגדים ולצד תשתיות הומניטריות ברצועת עזה. מדובר בדוגמה נוספת לשימוש הציני של חמאס בתשתיות אזרחיות, ובהן מסגדים ותשתיות הומניטריות, זאת תוך הפרה של הדין הבין-לאומי וניצול ציני של האוכלוסייה האזרחית.

כזכור, בימים האחרונים תקפו צה"ל ושב"כ שני מחסני אמצעי לחימה נוספים במרחבים שאטי ודיר אל-בלח שברצועת עזה. במחסנים אוחסנו עשרות כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, מחסניות וציוד צבאי נוסף בתוך שני מסגדים בצפון רצועת עזה. טרם התקיפות פורסמו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה על מנת לצמצם את הסיכוי לפגיעה בהם, זאת בנוסף לשימוש בחימוש מדויק וביצוע תצפיות מהאוויר.
צה"לחמאסשב"כרקטותאמצעי לחימה

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