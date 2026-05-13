צה"ל השלים תקיפות נרחבות נגד תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון

כוחות צה"ל תקפו מחסני אמצעי לחימה ומשגרים מוכנים לשיגור • התשתיות שימשו לקידום מתווי טרור נגד כוחותינו ואזרחי ישראל | הפעילות נמשכת בהתאם להנחיות הדרג המדיני (צבא וביטחון)

תיעוד מהתקיפות בלבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל

דובר מסר היום (רביעי) כי צה"ל השלים תקיפה נרחבת לעבר תשתיות ארגון הטרור במספר מרחבים בדרום . במהלך הפעילות הותקפו מחסני אמצעי לחימה, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, ותשתיות טרור נוספות של הארגון.

על פי הנמסר, מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה פעלו מהתשתיות שהותקפו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון ומדינת ישראל. באתרי השיגור שהותקפו, הושמדו משגרי רקטות שכוונו לעבר המרחב בו פועלים כוחות צה"ל ולעבר שטח מדינת ישראל.

התקיפות בעקבות אזהרות פינוי

התקיפות פורסמו כשעתיים לאחר שדובר צה"ל בערבית, תא"ל אביחי אדרעי, פרסם אזהרת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. באזהרה נכתב כי הפרת הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול נגד תשתיות הארגון במרחב.

"לאור הפרת הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צה"ל נאלץ לפעול נגדם בכוח", נמסר באזהרה. התושבים התבקשו לפנות את בתיהם באופן מיידי ולעבור מרחק של לפחות 1,000 מטרים מהכפרים והעיירות לשטחים פתוחים. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, האזהרה הודגשה כי כל מי שנמצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקנים או נשק מסכן את חייו.

פעילות מבצעית אינטנסיבית במרחב

התקיפות מתבצעות במסגרת מבצע שאגת הארי, כאשר כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב דרום לבנון למניעת התבססות של ארגון הטרור חיזבאללה. על פי נתונים שפרסם דובר צה"ל, מתחילת הבנות הפסקת האש חיסלו כוחות צה"ל וחיל האוויר יותר מ-350 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה.

במקביל, תקפו הכוחות למעלה מ-1,100 מטרות טרור שזוהו במרחב דרום לבנון. בין המטרות שהותקפו: מבנים בשימוש צבאי מהם פעלו מחבלי הארגון, מחסני אמצעי לחימה, משגרי רקטות טעונים ומוכנים לשיגור, ותשתיות טרור נוספות.

חלק מהתקיפות בלבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל

יותר מ-40 מטרות הותקפו ביממה

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, במהלך היממה האחרונה צה"ל תקף יותר מ-40 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. בין התשתיות שהותקפו: מחסני אמצעי לחימה ומבנים בשימוש צבאי מהם פעלו מחבלי הארגון לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

במקביל, חוסלו מחבלים שהיוו איום על כוחותינו, והותקפו משגרים מוכנים לירי שכוונו לעבר שטח מדינת ישראל. הפעילות מתבצעת בהתאם להנחיות הדרג המדיני תוך דגש על הסרת איומים כלפי אזרחי ישראל וכוחות צה"ל הפועלים במרחב.

צה"ל הבהיר כי ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני. הפעילות במרחב דרום לבנון נמשכת במטרה להבטיח את ביטחון תושבי הצפון ולמנוע את התבססות חיזבאללה באזור.

