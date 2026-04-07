דובר צה"ל מודיע היום כי במסגרת שאגת הארי, חיל האוויר, בהכוונת אגף המודיעין, השלים אתמול מטס תקיפה נרחב במספר אזורים באיראן, במסגרתו הותקפו תשתיות מרכזיות של המשטר.

בין היעדים שהותקפו: מתחם פטרוכימי בעיר שיראז, ששימש לייצור חומצה חנקתית – רכיב חיוני לייצור חומרי נפץ ולפיתוח טילים בליסטיים.

בצה"ל מציינים כי מדובר באחד המתקנים הבודדים שנותרו באיראן לייצור רכיבים כימיים מסוג זה, לאחר תקיפות קודמות נגד מתקנים מרכזיים נוספים.

לפי ההודעה, התקיפה העמיקה את הפגיעה ביכולות הצבאיות של המשטר, במיוחד בתחום ייצור אמצעי הלחימה.

במקביל, הותקף אתר רחב היקף של מערך הטילים הבליסטיים בצפון-מערב איראן, שממנו שוגרו בעבר עשרות טילים לעבר שטח ישראל. בזמן התקיפה שהו במקום חיילים ומפקדים שפעלו לקידום והוצאה לפועל של פעולות טרור.

בצה"ל מדגישים כי הפעילות נמשכת כחלק מהמאמץ לפגוע בתשתיות הטרור וביכולות ההתקפה של המשטר האיראני.