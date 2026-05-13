אלוף-משנה א' נכנס לתפקיד בכיר בפיקוד; "מכה קשה לחיזבאללה" 

הטקס בעוצבת ברעם ( צילום: דובר צה"ל )

מעמד חילופי מפקדים התקיים אתמול (יום ג') בפארק גורן, במסגרתו נכנס אלוף-משנה א' לתפקיד מפקד עוצבת 'ברעם' (300), במקומו של אלוף-משנה עמרי רוזנקרנץ אשר שירת בתפקיד זה בשנתיים האחרונות.

מפקד אוגדה 91 פנה למפקד היוצא בדברי הערכה: "מח״ט 300 היקר, אתה מסיים היום כשנתיים של פיקוד על עוצבת 'ברעם', באחת התקופות המאתגרות ביותר שידעה החטיבה ומצטרפת לשש שנות לחימה ללא מנוס. הובלת במקצועיות ובנחישות את החטיבה ופיקדת על עשרות גדודים בסדיר ובמילואים שלקחו חלק בקרב ההגנה ובהתקפה לאורך כל התקופה".

דברי הערכה למפקד היוצא

מפקד אוגדה 91 פנה למפקד היוצא בדברי הערכה: "מח״ט 300 היקר, אתה מסיים היום כשנתיים של פיקוד על עוצבת 'ברעם', באחת התקופות המאתגרות ביותר שידעה החטיבה ומצטרפת לשש שנות לחימה ללא מנוס. הובלת במקצועיות ובנחישות את החטיבה ופיקדת על עשרות גדודים בסדיר ובמילואים שלקחו חלק בקרב ההגנה ובהתקפה לאורך כל התקופה".

לדבריו, חטיבה 300 בהובלת רוזנקרנץ פגעה משמעותית בחיזבאללה ובתשתיותיו, תוך גילוי יוזמה חסרת פשרות. "התמודדת עם אירועים מורכבים שהחטיבה לא ידעה כמותם שנים, לא חיכית שהאויב יתקוף ראשון. זכית לפקד ולהוביל את החטיבה בתקופה היסטורית", הוסיף גז.

ברכה למפקד הנכנס

מפקד אוגדה 91 בירך את המפקד הנכנס: "א', ברוך הבא לחטיבה 300 ולאוגדה 91. במהלך הדרך, ראיתי אותך מהצד מוביל את לוחמי חטיבת גבעתי לגדולות. מקצוען עם פיקוד מלפנים ומנהיגות רבה. אתה נכנס לתפקיד משמעותי וקריטי, עם המון אתגרים, ובעיקר המון אחריות".

גז הדגיש את האחריות המוטלת על המפקד החדש: "אחריות לעצב דור בטחוני חדש קדימה בגבול הצפון, אחריות על תושבי הגליל - החשובים לנו מכל. אין לי ספק שחטיבה 300 זוכה במפקד קרבי מהמעלה הראשונה, אני בטוח בך, בערכים שלך וביכולת שלך להוביל את החטיבה קדימה מול כל אתגר".

רוזנקרנץ: 'מהגנה להתקפה'

המפקד היוצא, אלוף-משנה עמרי רוזנקרנץ, סקר את פעילות החטיבה בתקופת פיקודו: "בקרב ההגנה נפרסה החטיבה יישוב אחר יישוב, ציר אחר ציר. הגנה על הישובים, אבטחת הצירים, נוכחות ברורה במרחב. בהתקפה, תפקדנו כחטיבה מתמרנת, מפעילה כוחות תמרון איסוף, אש לוגיסטיקה ותקשוב. מהגנה להתקפה, מהכלה ליוזמה".

רוזנקרנץ הביע גאווה בהישגים המבצעיים: "אני גאה בהישגים המבצעיים שהגענו אליהם, עבדנו יום ולילה להשיגם. עבורי, הגליל המערבי הוא אינו גזרה מבצעית לבדה. הוא קהילות, משפחות, ילדים, שדות ומפעלים. זהו חבל ארץ שנבנה בעמל של דורות, אשר הפך עבורי לבית וחובתנו להמשיך להגן עליו".

המפקד היוצא פנה למחליפו: "א', זכיתי לפקד עליך עוד בהיותך מ״פ צעיר ומצטיין. אני גאה בכך שאתה מחליף אותי בתפקידי. אתה מפקד של אנשים, של ערכים ושל משימה. אני מוסר לך חטיבה מוכנה, מחוברת להתיישבות, חטיבה של אנשים. אמשיך לעמוד לרשותך בכל עת שתרצה".

המפקד הנכנס: 'משימתנו ברורה'

אלוף-משנה א', המפקד הנכנס, פתח את דבריו בהתייחסות למצב הביטחוני: "מדינת ישראל מצויה מאז ה-7 באוקטובר במלחמה הצודקת ביותר על קיומה. במלחמה זו ניצבת העוצבה בקו הראשון של החזית הצפונית. תחת אש יומיומית פעלה החטיבה במאמץ הגנתי עיקש להגנת יישובי הגבול, ובמקביל הפגינה יוזמה, נחישות והתקפיות".

המפקד החדש הגדיר את המשימה העומדת בפני החטיבה: "משימתנו ברורה - להעמיק את הפגיעה באויב, להרחיק את האיום מהגבול הצפוני, ולאפשר לתושבים כאן לחיות בביטחון. ללכת בבטחה לבתי הספר, לאפשר לקהילות לצמוח, לחקלאות לפרוח, ובעיקר - לאפשר למשפחות לבחור לבנות כאן את ביתן מתוך תחושת ביטחון אמיתית".

א' הביע אמון בלוחמי החטיבה: "במהלך החפיפה, כשפגשתי אתכם - אנשי החטיבה בסדיר ובמילואים - הבנתי דבר אחד ברור: יהיה אשר יהיה - אנחנו ננצח".

המפקד החדש הודה למחליפו: "רוזן היקר - עבורי זו זכות גדולה להחליף חבר ומורה דרך. החטיבה שאני מקבל ממך היא חטיבה מוכנה לקרב, מקצועית, נחושה וערכית. תודה על השקעה יוצאת דופן ועל חפיפה עמוקה, כנה ואמיתית".

בסיום דבריו התחייב המפקד הנכנס: "אנשי חטיבה 300, מדינת ישראל הפקידה בידינו את היקר מכל - את עצם קיומה. ולכן הדרישה מאיתנו ברורה: ניצחון, ללא פשרות. אני גאה להיות מפקדכם בתקופה היסטורית זו, ומתחייב ברוח השבועה לצה״ל להקדיש את כל כוחותיי כדי להיות ראוי להוביל אתכם לקרב".