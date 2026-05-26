ראש השב"כ דוד זיני ( צילום: Noam Revkin Fenton/Flash90 )

ראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני נפגש במהלך ביקורו האחרון באיחוד האמירויות עם מוחמד דחלאן, בכיר פת"ח לשעבר ויועץ לנשיא האמירויות, כך פורסם הבוקר (שלישי) בכאן חדשות על ידי הכתבת גילי כהן, מפי גורמים אזוריים וישראלים.

על פי הדיווח, פגישות מהסוג הזה, שיכולות להיות בעלות רגישות מדינית, מובאות לידיעת ראש הממשלה בנימין נתניהו. משירות הביטחון הכללי נמסר בתגובה: "איננו מתייחסים ללוחות הזמנים של ראש השירות". מי הוא מוחמד דחלאן? "איראן תמורת טיוואן": ארה"ב מקפיאה את משלוחי הנשק דוד הכהן וב. ניסני | 25.05.26 דחלאן, מראשי הפת"ח לשעבר, עמד בעבר בראש הביטחון המסכל ברצועת עזה. במשך שנים הוא שוהה בגלות באבו דאבי, שם הוא משמש כיועץ לנשיא האמירויות מוחמד בן זאיד. דחלאן נמלט מהרצועה עם השתלטות חמאס על עזה, ומאז הוא מתגורר באיחוד האמירויות. ביולי 2024 דיווח עיתון "וול סטריט ג'ורנל" כי גורמים אמריקנים, ישראלים וממדינות ערב סימנו את דחלאן כמועמד המוביל לשליטה ברצועת עזה ביום שאחרי המלחמה. דחלאן נחשב גם למועמד פוטנציאלי לרשת את אבו מאזן כראש הרשות הפלסטינית.

עזתיים עם תמונתו של מוחמד דחלאן ברפיח ( צילום: שאטרסטוק )

דחלאן הגיב אז לדיווחים באמצעות סקיי ניוז בערבית: "הצהרתי לא אחת על סירובי לקבל כל תפקיד ביטחוני, מיניסטריאלי או ביצועי ואני קורא לגיבוש תוכנית עבודה בין-לאומית ריאלית ובת יישום, שתביא להקמת מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים".

מוקדם יותר החודש פורסם כי ראש השב"כ דוד זיני ערך ביקור תקדימי באיחוד האמירויות בצל הפסקת האש והמתיחות מול איראן. הביקור סימל את הידוק היחסים הביטחוניים בין המדינות.

העיתון "וול סטריט ג'ורנל" דיווח החודש כי גם ראש המוסד דדי ברנע ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן. לפי הדיווח, ברנע ביקר לפחות פעמיים במדינה במהלך 40 ימי המלחמה כדי לבצע תיאום ביטחוני ביחס למערכה. גורמים ערבים רשמיים ומקור יודע דבר מסרו לעיתון כי הביקורים החשאיים התרחשו בחודשים מארס ואפריל.

יצוין כי בשבועות האחרונים מתגברת המתיחות בין ישראל לאיחוד האמירויות, בעיקר לאחר שלשכת ראש הממשלה אישרה באופן חריג את הידיעה על ביקור נתניהו באמירויות בזמן המלחמה, בניגוד לבקשת השלטונות באבו דאבי שהמפגש יישאר חסוי. האישור הרשמי גרר מתיחות קשה בין המדינות.