כיכר השבת
בעקבות אינדיקציות מודיעיניות

בפשיטה לילית ממוקדת: כוחות צה״ל עצרו סוחר אמל"ח בדרום סוריה | תיעוד

לאחר דיווחים הבוקר בסוריה על פשיטה ישראלית באזור קוניטרה, דובר צה"ל מפרסם כי במהלך הלילה כוחות צה"ל השלימו פעילות בה נעצר סוחר אמצעי לחימה שפעל במרחב טרנג׳ה שבדרום סוריה | בעקבות אינדיקציות מודיעיניות ומעקב מקדים הסוחר נעצר ונחקר והכוחות החרימו אמצעי לחימה שאותרו במרחב (צבא)

פשיטה לילית בסוריה (צילום: דובר צה"ל)

דובר מפרסם הבוקר (שני) כי במהלך הלילה כוחות חטיבה 226, בפיקוד אוגדה 210 ובשיתוף חוקרי השטח של יחידה 504, השלימו פעילות בה נעצר סוחר אמצעי לחימה שפעל במרחב טרנג׳ה שבדרום .

על פי ההודעה, בעקבות אינדיקציות מודיעיניות ומעקב מקדים הסוחר נעצר ונחקר והכוחות החרימו אמצעי לחימה שאותרו במרחב.

כוחות אוגדה 210 ממשיכים להיות פרוסים במרחב, לפעול ולמנוע התבססות של גורמי טרור בסוריה, במטרה להגן על תושבי מדינת ישראל ורמת הגולן בפרט.

מוקדם יותר הבוקר דיווח הערוץ הסורי SyriaTV כי כוחות צה"ל פעלו הלילה בכפר טרנג'ה, הממוקם ליד קוניטרה שסמוכה לגבול עם ישראל, וביצעו "פשיטות, תקיפות אזרחים וחיפוש בבתיהם". בלילה דיווח הערוץ כי "כוח שכלל 100 חיילים ו-20 רכבים צבאיים פעל באזור".

