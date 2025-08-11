דובר צה"ל מפרסם הבוקר (שני) כי במהלך הלילה כוחות חטיבה 226, בפיקוד אוגדה 210 ובשיתוף חוקרי השטח של יחידה 504, השלימו פעילות בה נעצר סוחר אמצעי לחימה שפעל במרחב טרנג׳ה שבדרום סוריה.

על פי ההודעה, בעקבות אינדיקציות מודיעיניות ומעקב מקדים הסוחר נעצר ונחקר והכוחות החרימו אמצעי לחימה שאותרו במרחב.

כוחות אוגדה 210 ממשיכים להיות פרוסים במרחב, לפעול ולמנוע התבססות של גורמי טרור בסוריה, במטרה להגן על תושבי מדינת ישראל ורמת הגולן בפרט.

מוקדם יותר הבוקר דיווח הערוץ הסורי SyriaTV כי כוחות צה"ל פעלו הלילה בכפר טרנג'ה, הממוקם ליד קוניטרה שסמוכה לגבול עם ישראל, וביצעו "פשיטות, תקיפות אזרחים וחיפוש בבתיהם". בלילה דיווח הערוץ כי "כוח שכלל 100 חיילים ו-20 רכבים צבאיים פעל באזור".