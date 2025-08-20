הפנטגון הגיש הלילה לקונגרס האמריקני בקשה דחופה למימון של יותר מ-3.5 מיליארד דולרים, במטרה לחדש את מלאי מערכות היירוט והציוד הצבאי שהופעלו בסיוע לישראל נגד המתקפות האיראניות.

במסמכים שהוגשו לקונגרס פורטה העלות הגבוהה של המעורבות הצבאית האמריקנית במזרח התיכון מאז 2023. בין היתר, מיליארד אחד ישמש לרכישת מיירטי SM-3 ששוגרו נגד טילים בליסטיים מאיראן (שעלות כל מיירט כזה נעה בין 9 ל-12 מיליון דולר), ו-204 מיליון למיירטי THAAD.

בקשה נוספת עומדת על 9.2 מיליון דולר לצורך תחזוקת מכ"מים מסוג TPY-2, וסעיפים נוספים נוגעים ב"מימון משימות טיסה מיוחדות, שינוע תחמושת ותחזוקת כלי שיט".

על פי דיווח ב"בלומברג", לא מדובר בבקשה ראשונה, אלא אחת מיני רבות. לפי הדיווח, בקשות המימון הוגשו בכמה סבבים החל מסוף שנת 2023 - זמן קצר לאחר מתקפת הפתע של חמאס והמעורבות האמריקנית הראשונה, מתוך חשש שהמלחמה תביא לפתיחת מערכה רב-זירתית נגד ישראל.

שיא הבקשות נרשם במהלך חודש אפריל 2024, לאחר המתקפת האיראנית הראשונה, שבמסגרתה שוגרו לישראל מאות כטב"מים וטילים בליסטיים. הבקשה האחרונה הוגשה החודש.

לפני כחודש דווח כי במהלך מלחמת 12 הימים עם איראן השתמשה ארצות הברית בכ-25% מאספקת המיירטים המתקדמים שלה מדגם THAAD. לפי שני גורמים שמעורים בפרטים, במהלך המערכה כוחות אמריקניים סייעו לישראל בהגנה באמצעות ניצול של יותר מ-100 מיירטי THAAD - ואולי אפילו 150.

מומחה להגנה מפני טילים שצוטט בדיווח אמר כי "הדיווחים על ניצול משמעותי של מיירטי THAAD מדאיגים. זה לא מסוג הדברים שארה"ב יכולה להרשות לעצמה להמשיך לעשות שוב ושוב. זו הייתה התחייבות משמעותית כלפי בעלת הברית שלנו ישראל, אבל ההשפעה של זה על יכולת יירוט טילים היא בהחלט דאגה, ו-THAAD הוא משאב נדיר מאוד".