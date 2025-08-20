כיכר השבת
התוכנית לכיבוש עזה: שר הביטחון הגיע לבסיס כדי לקבל את התוכניות | תיעוד

שר הביטחון הגיע לפיקוד הדרום, שם הוצגו לו פרטי התוכניות האופרטיביות להשתלטות על העיר עזה וליצירת התנאים לסיום המלחמה | כץ: "אני מנחה אתכם להשתמש בכל הכלים ובכל העוצמה כדי להכות באויב" (צבא)

שר הביטחון בדיון על כיבוש עזה (צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון.)

שר הביטחון ביקר הבוקר (רביעי) בפיקוד הדרום, יחד עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שם הוצגו בפניו פרטי התוכניות האופרטיביות לכיבוש העיר עזה וליצירת התנאים לסיום המלחמה.

שר הביטחון קיבל סקירה מקיפה מאלוף פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, וסקירות נוספות מסגן מפקד פיקוד הדרום, אלוף (מיל') יוסי בכר ומפקדים נוספים, בהמשך השר שיבח את היערכות צה"ל לקראת הפעולה בפן המבצעי ובפן האזרחי.

כץ אמר לאחר הדיון כי "אנחנו קוראים כעת לדגל את חיילינו הגיבורים במילואים, בקבע ובסדיר כדי להביא לשחרור החטופים, להכנעת החמאס וסיום המלחמה בתנאים שהציבה ישראל. אני מנחה אתכם להשתמש בכל הכלים ובכל העוצמה כדי להכות באויב עד להכנעתו, ולהגן על חיילי צה"ל. זהו השיקול העליון ולמי שיש טענות שיפנה אליי".

במהלך הביקור אישר שר הביטחון גיוס של כ-60,000 אנשי מילואים, והארכת צווי מילואים של כ-20,000 אנשי מילואים נוספים.

