ביחד עם הרמטכ"ל התוכנית לכיבוש עזה: שר הביטחון הגיע לבסיס כדי לקבל את התוכניות | תיעוד שר הביטחון הגיע לפיקוד הדרום, שם הוצגו לו פרטי התוכניות האופרטיביות להשתלטות על העיר עזה וליצירת התנאים לסיום המלחמה | כץ: "אני מנחה אתכם להשתמש בכל הכלים ובכל העוצמה כדי להכות באויב" (צבא)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 13:46