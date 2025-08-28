כיכר השבת
לפני כיבוש עזה

השמדת מבנים, חיסול מחבלים ועוד | תיעוד מפעילות צה"ל ברצועת עזה

עשרות מטרות טרור הושמדו ביממה האחרונה ברחבי הרצועה וכן חוסלו מחבלי ארגוני הטרור | כוחות צה"ל ממשיכים לפעול ברחבי רצועת עזה אל מול ארגוני הטרור - תיעוד וסיקור (חדשות מלחמה)

תיעוד הפעילות (צילום: דו"צ)

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ, ממשיכים בלחימה נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת , דובר צה"ל מפרסם לפני זמן קצר (חמישי) תיעוד וסיקור מהפעילות.

בדרום הרצועה, צוות הקרב של חטיבת גולני הפועלים תחת אוגדה 36 חיסל מספר מחבלים והשמיד מספר תשתיות טרור.

במקביל, צוות הקרב של חטיבה 188 ממשיך לפעול בחאן יונס במטרה לבסס את השליטה המבצעית בציר ״מגן עוז״, המחבר בין חלקה המזרחי למערבי של העיר.

במסגרת הפעילות, כך על פי הדיווח של דובר צה"ל, הכוחות השמידו מבנים מהם פועלים מחבלי חמאס במרחב.

בצפון הרצועה, כוחות אוגדה 162 מחסלים מחבלים ומשמידים תשתיות טרור בעל ותת קרקע.

ביממה האחרונה כוחות צוות הקרב של גבעתי השמידו מספר תוואי תת קרקע ששימשו את מחבלי חמאס במרחב ג'באליא.

בנוסף, כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 זיהו שלושה מחבלים סמוך למרחב בו פעלו, ומיד לאחר הזיהוי הכווינו כלי טיס שחיסל מחבלים.

