לפני ראש השנה דיווח: צה"ל מתכנן להגביר את האכיפה נגד עריקים חרדים שלושה שבועות לפני ה'קיבוץ' בקבר רבי נחמן באומן בראש השנה, צה"ל מעלה הילוך באכיפה נגד עריקים, האכיפה לא תתבצע רק בנתב"ג - אלא גם במעברים שונים בתוך תחומי הארץ |בצה"ל מבהירים כי המגמה היא להגביר את הנוכחות ואת הצעדים בשטח (חרדים, צבא)

נש נחמן שטרנהרץ כיכר השבת | 23:40