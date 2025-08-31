דיווח: צה"ל מתכנן להגביר את האכיפה נגד עריקים חרדים

על רקע יציאתם הצפויה של אלפי חרדים ל'קיבוץ' בקבר רבי נחמן באומן בראש השנה, צה"ל מעלה הילוך באכיפה נגד עריקים חרדים. האכיפה לא תתבצע רק בנתב"ג - אלא גם במעברים שונים בתוך תחומי הארץ.
על פי הדיווח של ניר דבורי בחדשות 12, בימים האחרונים הוצבו שוטרים צבאיים באזורים שבהם צפוי ריכוז גבוה של נוסעים, בהם אלעד, ביתר עילית ועוטף ירושלים.
השוטרים יבצעו ביקורות יזומות לאיתור עריקים, כחלק מהרחבת פעילות האכיפה של צה"ל – ביבשה, באוויר, בים ובמעברי גבול.
רק בנמל התעופה בן גוריון נעצרו 52 עריקים מאז חודש יולי האחרון. אמנם המספרים עדיין לא גדולים, אך בצה"ל מבהירים כי המגמה היא להגביר את הנוכחות ואת הצעדים בשטח.
