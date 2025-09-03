אזעקות הופעלו הבוקר (שרביעי) בגוש דן והמרכז בשל שיגור שזוהה מתימן. דקות ספורות לאחר האזעקות עדכן דובר צה"ל כי הטיל יורט בהצלחה.

בהודעת דובר צה"ל נאמר: "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במספר מרחבים בשטח המדינה, יורט טיל אחד ששוגר מתימן. ההתרעות הופעלו על פי מדיניות".

האזעקות הופעלו בין היתר בהוד השרון, כפר סבא, כפר קאסם, לוד, נס ציונה, כפר שמריהו, מודיעין-מכבים-רעות, מקווה ישראל, נתניה, סביון, פתח תקווה, קריית אונו, ראשון לציון, רחובות, רמת גן, רמת השרון, רעננה, תל אביב יפו, הרצליה, בני ברק, ראש העין, יהוד מונוסון, בת ים, שוהם, רמלה, חולון, אלעד, באר יעקב, אור יהודה, גבעת שמואל, גבעתיים

כך גם בגן רווה, ברנר, דרום השרון, לב השרון, גזר, חבל מודיעין, מטה יהודה, שדות דן, מטה בנימין, שומרון, חוף השרון ונחל שורק.

אתמול כתב שר הביטחון, ישראל כ"ץ: "שארית הנהגת החות'ים בורחת מצנעא. כמו כל ראשי הטרור של האיסלאם הקיצוני הם דואגים לעצמם ומפקירים את התושבים. כך ראשי החמאס בעזה ובמלונות הפאר בקטאר, וכך החות'ים בתימן. ידענו לצוד אותם הפעם - ונדע גם בעתיד".

בתחילת השבוע, לאחר חיסול רוב ממשלת החות'ים, איים מוחמד אל-בוח'ייתי, בכיר החות'י, כי "התקיפה של ישיבת ראשות הממשלה בידי הישות הציונית היא חציית כל הקווים האדומים במערכה הזו".

לדבריו: "אין מנוס מכך שתהיה נקמה על מותם של השהידים. נגיב להסלמה בהסלמה, ונזכיר לישות הציונית כי בסופו של דבר היא תשלם את מחיר כל הפשעים שביצעו, בין אם בתימן, בפלסטין, בלבנון או בסוריה".

הבכיר החות'י הוסיף תוך איום ברור לעבר ישראל: "כל עוד הישות הציונית חצתה את הקווים האדומים, משמעות הדבר היא שהמלחמה נכנסה לשלב חדש. ואנחנו נוהגים לומר תמיד שהמעשה אצלנו קודם לדיבור, ואין מנוס מנקמה".

ראש הממשלה נתניהו אמר לאחר האיום: "מזה זמן אני מבטיח לכם, ולאזרחי ישראל גם כן, שהחות'ים ישלמו מחירים כבדים מאוד על התוקפנות שלהם נגד מדינת ישראל. ביום חמישי האחרון אני הוריתי לצה״ל לתקוף את ממשלת הטרור שלהם בתימן.

"חיל האוויר תקף את כינוס בכירי משטר הטרור בצנעא. הם באותו זמן צפו בנאום של מנהיג החות'ים, עבד אל-מלכ אל-חות׳י. אל-חות'י נוהג להבטיח בכל נאום כזה שהוא יכה את ישראל, שהוא ישמיד את ישראל. הם חרטו את זה על הדגל שלהם. אז ההבטחה הזאת לא תתממש, אבל ההבטחה שלנו להכות את משטר הטרור ביתר שאת, היא מתממשת – ועוד איך היא מתממשת.

"במכה קטלנית, צה״ל חיסל את רוב הממשלה של החות׳ים ובכירים נוספים מהדרג הצבאי. ואני מזכיר לכם גם שקואליציה שלמה של מדינות העולם פעלו נגדם. אבל אנחנו עושים מה שאף אחד לא עשה לפנינו, וזוהי רק ההתחלה של מכת הבכירים בצנעא - אנחנו נגיע לכולם".