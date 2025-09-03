המבצע לכיבוש עזה יוצא לדרך: הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים סיור שטח היום (רביעי) ברצועת עזה עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מפקד אוגדה 162, תת-אלוף שגיב דהן, מפקד חטיבת גבעתי, מפקד חטיבה 401, מפקד חטיבה 215 ומפקדים נוספים.

במסגרת הסיור, הרמטכ״ל קיים תצפית על העיר עזה, הוצגה לרמטכ״ל תמונת המצב המבצעית של אוגדה 162 והתוכניות המבצעיות לקראת העמקת התמרון. הרמטכ"ל שוחח עם מפקדי ולוחמי האוגדה ושיבח את עשייתם.

לדברי זמיר: ״אנחנו מגבירים את הלחימה בזירה המרכזית, ברצועת עזה, ומעמיקים את הפגיעה בארגון הטרור חמאס. כוחות צה״ל פועלים בשטחים השולטים על העיר. אתמול התחלנו בגיוס משמעותי של אנשי המילואים כדי להמשיך ולהעמיק את הפגיעה בחמאס".

הרמטכ"ל הוסיף: "אתם, המפקדים והלוחמים בשטח, עומדים באתגרים מהגדולים בתולדות מדינת ישראל, אתם מטובי אנשינו, ופועלים באומץ, בנחישות ובמסירות בלב שטח האויב".

על ההליכה לכיבוש הרצועה: "יצאנו לשלב השני של מבצע ׳מרכבות גדעון׳ כדי לממש את מטרות המלחמה. השבת חטופינו - זו משימה ערכית ולאומית. נמשיך להכות במרכזי הכובד של חמאס עד להכרעתו, אנחנו מייצרים אצלם תחושת נרדפות בכל מקום".

בסיום דבריו הדגיש זמיר כי ישנה "הערכה רבה על הפעולות ההכרחיות שאתם עושים פה, ועל ההיערכות להעמקת הלחימה, עד להשגת מטרות המלחמה״.