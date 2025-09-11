ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו, יחד עם ראש המוסד דדי ברנע, השתתפו אמש (רביעי) באירוע בסינימטק בהרצליה לזכרו של לוחם המוסד אלי כהן ז״ל, האיש שלנו בדמשק, לציון 60 שנה לעלייתו לגרדום.

מדברי ראש הממשלה בנימין נתניהו:

״אלי כהן הוא גיבור לאומי במלוא מובן המילה. גיבור בחייו, גיבור במותו. הוא גייס כוח רצון עילאי כדי לעמוד בחודשי המאסר והחקירות. כוח רצון עילאי, וכוח סיבולת, וכוח התרסה. הוא התריס כלפי שופטיו בהצגה המבוימת. הוא אמר להם: 'אני לא בוגד, אני שליח'", ציטט נתניהו את האמירה ההיסטורית.

"וכשירד המסך על חייו באותו יום שחור בלב דמשק – העם כולו הרגיש בכובד המהלומה. איזו מועקה וקדרות רבצו עלינו. מצד שני, זה גם היה היום שבו נשבעו רבים ללכת בעקבותיו.

מה שמכריע את המלחמות זה הנחישות, העיקשות, הדבקות במטרה. אלה הגורמים המכריעים לצורך השגת ניצחון במערכה, בוודאי במערכה קיומית כמו שלנו", הוסיף ראש הממשלה.

נתניהו התייחס במרומז גם לתקיפה הישראלית בקטאר, וסיפק גם הסבר למהלך שהיה שנוי במחלוקת בדרג הביטחוני. "אנחנו כבר הוכחנו, לעיני העם כולו, שאין שום מקום בטוח למי שאחראים לטבח הנורא של ה-7 באוקטובר. המסר עבר בבירור: אין לכם מקום מפלט. אין מקום שידינו לא תגיע אליכם״.

ראש המוסד, דוד ברנע אמר בטקס:

״גם ברגעים אלו לוחמי המוסד הגיבורים מסכנים את חייהם למען ביטחון ישראל. הייעוד של המוסד נשען על הייחודיות שלנו: היכולת לפעול בחשאיות ובתחבולה כדי לחדור למקומות שאף אחד איננו יכול לדמיין שנהיה שם. זהו האתוס שהותיר לנו אלי.

במותו העניק לנו משמעות לערכים של אהבת ישראל ועוז הרוח. ערכים אלו היו ועודם כנר לרגלנו.

נדיה היקרה, בדבריו האחרונים אלי כתב לך: "אני מפקיד בידייך את משפחתנו...". על כך את ראויה, נדיה, למלוא ההערכה. גידלת את ילדכם למופת, ונתת את הכוח, החוסן והיציבות שנדרשו לאלי לבצע את שליחותו. הערכתנו על כך גדולה עד מאוד.

משפחה יקרה, חייתם עם הכאב והגאווה. לעולם תישארו חלק ממשפחת המוסד.

״אני שליח״, אמר אלי כהן לפני שישים שנה, אתה הדוגמא - אני אומר, כולנו שליחים של עם ישראל.

יהי זכרו של אלי כהן ברוך״.