השר כץ בביקור ( צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון )

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר הבוקר (שלישי) באוגדה 162 שהחלה לתמרן בעיר עזה, ביחד עם מפקד האוגדה, תא"ל שגיב דהן, רמ"ט פיקוד דרום, תא"ל ארז אלקבץ, ומפקדי ואנשי האוגדה.

שר הביטחון קיבל סקירה על הפעילות המבצעית של האוגדה בכיבוש העיר עזה, ושיבח את אנשי האוגדה על פעילותם עד כה. לאחר מכן, שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "אני מלא הערכה למה שהאוגדה הזאת עשתה עד עכשיו. כרגע אנחנו נמצאים בנקודת המבחן הכי משמעותית כדי להשלים ולהכריע את המערכה הזאת. מהחמאס אנחנו צריכים שני דברים בלבד והוא לא ייתן אותם מרצונו: לשחרר את כל החטופים ולהתפרק מנשקו".

דברי שר הביטחון | צפו ( צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון )

"ככל שעוצמת המתקפה כאן", הוסיף השר ואמר: "תהיה גדולה, היא קודם כל באופן ישיר הולכת ומכריעה את החמאס והיא גם מייצרת מנוף יותר גדול לשחרור החטופים. רק כשהחלטנו שאנחנו משתלטים על עזה הם חזרו לדון במה שלא היו מוכנים קודם".

עוד הוא אמר: "אני אומר לכם עכשיו מסר אחד ברור: הפעילות חייבת להיות בכל העוצמה מתוך שיקול אחד בלבד - להגן על הכוחות, על החיילים שלכם, על המפקדים כאן, זה השיקול היחידי ברגע שמסתערים. להפעיל את כל האמצעים בכל העוצמה כדי להגן על הכוחות".

שר הביטחון הסביר: "אנחנו רוצים להשתלט על העיר עזה כי היא היום הסמל השלטוני העיקרי של החמאס. היום אם עזה תיפול, כמו שהם אומרים - הם ייפלו. ואם הם ייפלו נוכל לקצר את הדרך למטרות שאנחנו רוצים באופן מהיר יותר".

לדבריו: "הרוצחים האחים סינוואר הרסו את עזה, ואם עז א-דין אל-חדאד ימשיך כך - הוא יחריב את עזה. זה מה שצריך לדעת שיקרה בסופו של דבר. הם ישלמו את המחיר ועזה תיחרב ותהיה למצבה למי שמרים את ידו ורוצח ושורף ילדים ועושה את כל מעשי הזוועה".

הסיור של משרד הביטחון | תיעוד ( צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון )

"בסופו של דבר", אמר עוד השר: "זה מבחן של יכולות, של רצונות ושל הישגים. אם אתם ושאר האוגדות תפעלו כמו שפעלתם ותמשיכו, אני חושב שיש גם נקודת שבירה שאני מקווה שנגיע אליה ונחסוך הרבה בדרך להשגת היעד".

לסיום אמר השר: "אני רוצה להודות לכם, לאחל לכם גם שנה טובה. הרבה בריאות, ביטחון והצלחה. תודה רבה לכם".