"שברון לך, כאב עצום"

"נהרג מאש צה"ל": זוהתה גופתו של החייל החטוף תמיר נמרודי הי"ד

משפחתו של החייל החטוף תמיד נמרודי הי"ד הודיעה כי גופתו זוהתה באבו כביר לאחר שהושבה אמש מרצועת עזה, לאחר שהיה חשש כבד לחייו אך בצה"ל לא הודיעו על מותו בוודאות (חדשות)

תמיר נמרודי (צילום: באדיבות המשפחה)

גופתו של החייל החטוף תמיר נמרודי הי"ד הושבה הלילה (בין שלישי לרביעי) לישראל וזוהתה במכון לרפואה משפטית באבו כביר.

בחודשים האחרונים היה חשש כבד לחייו של נמרודי בין היתר בשל העובדה שלא התקבל שום אות חיים ממנו, אך בצה"ל נמנעו מלקבוע את מותו בוודאות.

אביו של תמיר, אלון, עדכן הבוקר: "בשברון לב וכאב עצום מנשוא אנו מודיעים כי גופתו של תמיר, בני בכורי האהוב, הושבה הלילה מ. פרטים על מועד הלוויה ימסרו בהמשך".

עדכון 08:30: מטה משפחותץ החטופים מעדכן כי תמיר נהרג מאש צה"ל: "תמיר נחטף מבסיסו בחיים ונהרג מהפצצות צה״ל בשבי".

משפחתו של תמיר ביקשה מסרה: "אחרי שנתיים של חוסר וודאות מייסר, מלא בתקווה ורצון לסיום אחר, קיבלנו את ההודעה הקשה על זיהויו של תמיר האהוב שלנו. תמיר נחטף באכזריות מבסיסו ונרצח בשבי חמאס.

"תמיר הושב אתמול לישראל למנוחת עולמים. אנחנו ברגעי כאב והתכנסות, אבל אנחנו לא נעזוב את משפחות החטופים והחטופה עד השבת החטוף האחרון".

תמיר הי"ד בן ה-20 נחטף בשמחת תורה מבסיס בעוטף עזה, שם שירת. הוא נחטף עם שני חיילים נוספים שנרצחו בשבי וגופותיהם חולצו בידי צה"ל לפני מספר חודשים - רון שרמן וניק בייזר.

רגעי החטיפה שלו בעזה, יחד עם החיילים, תועד בזמן אמת. בסרטון הוא נראה בחיים, ללא משקפיים וללא נעלים, ופיג'מה לגופו. מאז לא התקבל ממנו כל אות חיים.

