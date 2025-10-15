"צער רב וכאב עמוק": זוהתה גופתו של החלל החטוף איתן לוי הי"ד

משפחתו של החלל החטוף איתן לוי הי"ד הודיעה הבוקר (רביעי) כי גופתו זוהתה הלילה במכון לרפואה משפטית באבו כביר לאחר שהושבה משבי ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.

איתן הוגדר תחילה כ'מנותק קשר' מעל 40 ימים עד שהוכרז כחטוף, ולאחר 62 ימים צה"ל הודיע רשמית למשפחה כי איתן נחשב לחלל החטוף ברצועת עזה.

מכריו סיפרו עליו כי: "הוא היה איש משפחה חם ואוהב שדאג תמיד לסביבתו ולא לעצמו. הוא היה אדם אחראי ומסור לכל מקום אליו הגיע, וכולם העידו על טוב ליבו הגדול".

מטעם מטה המשפחות להחזרת החטופים נמסר: "משפחות החטופים והשבים מחבקות בשעה זו את משפחת לוי אשר יקירה איתן ז״ל הושב אתמול בלילה לישראל לקבורה ראויה.

"לצד העצב וההבנה שהלב לעולם לא יהיה שלם, השבתו של איתן ז״ל היא בגדר מזור כלשהו למשפחה שחיה באי וודאות וספק מייסרים מעל לשנתיים. לא ננוח ולא נשקוט עד להשבת כל 20 החטופים והחטופה".