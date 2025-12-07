כיכר השבת
על רקע הלחץ מארה"ב

חמאס הודיע: נחדש את החיפושים אחר החלל החטוף רן גואילי | זו דרישת משפחתו

מנהיג חמאס בעזה הודיע כי פעילי הארגון ייכנסו הבוקר למתחמים נוספים וחדשים ברצועה בניסיון לאתר את החלל החטוף רן גואילי הי"ד | משפחתו במסר נחרץ לראש הממשלה (מדיני)

רן גואילי הי"ד (צילום: דוברות המשטרה)

מנהיג ארגון הטרור חמאס ברצועת , חליל אל-חיה, התבטא הלילה (בין שבת לראשון) כי פעילי הארגון ייכנסו הבוקר למתחמים נוספים וחדשים ברצועה בניסיון לאתר את החלל החטוף, לוחם יס"מ הגיבור רן גואילי הי"ד.

בריאיון לערוץ הטלוויזיה אל-ג'זירה אמר אל חיה: "מחר (היום. ב-נ) ייכנסו צוותי החיפוש של והצלב האדום לאזורים חדשים ברצועה, אשר לא חיפשו בהם עד כה, כדי לחפש את החלל החטוף רן גואילי".

משפחת גואילי מסרה אתמול הודעה לתקשורת בה נאמר: "שלב א' של עסקת החטופים עדיין לא הושלם כל עוד רני לא שב הבייתה.

"אנחנו דורשים מראש הממשלה נתניהו ומהנשיא טראמפ ללחוץ על החמאס והג׳יהאד האיסלמי להחזיר את רני הבייתה ומייד! אי אפשר לעבור לשלב השני של העסקה בלי שרני כאן".

אמש דווח כי בארה"ב מתכוונים להגביר את הלחץ על ישראל בכדי לעבור לשלב ב' של העסקה עוד לפני השבת החלל החטוף רן גואילי הי"ד וזה על רקע ההתעקשות של ישראל לא לעבור לשלב ב' לפני השבת כל החטופים.

טליק, אמו של רן הי"ד, אמרה אמש בעצרת למען שחרור בנה ביישוב מיתר: "אנחנו צריכים אתכם עכשיו, את כל עם ישראל, כדי להבין שכולם חזרו אבל רני נשאר".

לדבריה: "אנחנו רוצים שלא יהיה צעד אחד עד שרני חוזר. אנחנו עם אחד וננצח את הרעים, כדי שאף פעם לא תהיה אימא שתעבור את מה שאנחנו עברנו".

