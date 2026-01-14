בישראל דרוכים גם הערב (רביעי) מפני תקיפה אמריקנית אפשרית באיראן - ברקע גל המחאות האדיר שסוחף את מדינת הענק נגד משטר האייתוללות. הרמטכ"ל הנחה בינתיים על חיזוק המוכנות בהגנה, מתוך הערכות לאפשרות שאיראן תתקוף את ישראל כאשר תותקף.

דובר צה"ל אפי דפרין פרסם הערב הודעה פומבית לציבור: "אני ער לפרסומים ביממה ובשעות האחרונות ביתר שאת ומבקש להבהיר - צה״ל עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות. בימים האחרונים הרמטכ״ל מקיים הערכות מצב שוטפות. אנחנו במעקב מלא וערוכים לכל התפתחות".

הוא הוסיף עוד: "הרמטכ״ל הנחה על חיזוק המוכנות בהגנה בכלל המערכים. אני שב ומבקש: הסתמכו אך ורק על הודעות צה״ל הרשמיות והימנעו מהפצת שמועות העלולות לעורר דאגה בציבור.

"בשלב זה אין שינוי במדיניות ההתגוננות. צה״ל ערוך וימשיך לפעול באחריות להגנה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל. אעדכן במידה ויידרש בכל שינוי".

כפי שדווח ב'כיכר השבת', לפי שעה לא ברור מתי תתקיים התקיפה - אם וכאשר. גורמים אירופיים צוטטו הערב בסוכנות הידיעות רויטרס אומרים כי אפשרות תקיפה נראית סבירה. אחד מהם אמר שהתקיפה עשויה להתרחש ביממה הקרובה.

בינתים ארצות הברית ביקשה מאנשי צוות שלה בבסיסיה במזרח התיכון להתפנות היום. זאת לאחר שבאיראן איימו כי יתקפו את בסיסי ארצות הברית במקרה ויותקפו. היום בשעת אחר הצהרים אירו בקטאר כי חיילים אמריקנים עזבו את בסיס חיל האוויר האמריקני במדינה בשל המתיחות.