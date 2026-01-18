אירוע חריג בגבול לבנון: כוחות צה"ל זיהו חשוד בדרום-מערב לבנון שהתקרב לגדר מול ערב אל-עראמשה. כוחות צה"ל עוקבים אחר החשוד, וכוחות שהוקפצו ביצעו ירי מטנק ומסוק קרב להסרת האיום.

עוד נמסר בהודעת דובר צה"ל כי "צה"ל נמצא בקשר רציף עם הרשויות ויעדכן בכל התפתחות".