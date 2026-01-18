כיכר השבת
הפעילות במרחב נמשכת

אירוע חריג בגבול לבנון: חשוד התקרב לגדר, בוצע ירי מטנק ומסוק קרב להסרת האיום

כוחות צה"ל זיהו חשוד בדרום-מערב לבנון שהתקרב לגדר מול ערב אל-עראמשה | כוחות צה"ל עוקבים אחר החשוד, וכוחות שהוקפצו ביצעו ירי מטנק ומסוק קרב להסרת האיום, כך הודיע דובר צה"ל, שציין כי הפעילות במרחב נמשכת (צבא)

כוחות צה"ל | אילוסטרציה (צילום: דובר צה"ל)

אירוע חריג בגבול לבנון: כוחות זיהו חשוד בדרום-מערב לבנון שהתקרב לגדר מול ערב אל-עראמשה. כוחות צה"ל עוקבים אחר החשוד, וכוחות שהוקפצו ביצעו ירי מטנק ומסוק קרב להסרת האיום.

על פי הודעת דובר צה״ל, כוחות צה"ל זיהו לפני זמן קצר חשוד בדרום מערב לבנון שהתקרב לגדר הגבול עם מדינת ישראל.

מרגע הזיהוי, כוחות צה״ל נמצאים במעקב רציף אחר החשוד. כמו כן, כוחות קפצו למרחב ובוצע ירי של טנק ומסוק קרב להסרת האיום. הפעילות במרחב נמשכת.

עוד נמסר בהודעת דובר צה"ל כי "צה"ל נמצא בקשר רציף עם הרשויות ויעדכן בכל התפתחות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר