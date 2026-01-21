התקיפה בלבנון הערב ( צילום: רשתות ערביות )

החל משעות הבוקר, (רביעי), צה"ל פועל באגרסיביות נגד מטרות טרור של ארגון חיזבאללה ומפקדיו. לצד שני החיסולים המוצלחים היום, בשעות האחרונות צה"ל תוקף בדרום לבנון.

בתיעודים שיצאו נראות פטריות עשן ולהבות ענק במקום התקיפות. במקביל, דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, פרסם אזהרת פינוי חדשה לכפרים אל-חראיב ואנסאר שבדרום לבנון. מוקדם יותר היום, צה"ל חיסל את אבו עלי סלאמה, מחבל ששימש כקצין קישור של חיזבאללה בכפר יאנוח שבדרום לבנון. כך מסר דובר צה"ל, שציין כי סלאמה ניהל את הפעילות של ארגון הטרור בכפר והטמיע תשתיות טרור בלב האוכלוסייה.

ב-13 בדצמבר ניצל את תפקידו כקצין הקישור של הכפר - תפקיד שבעקבותיו קיבל דיווח מצבא לבנון על הצורך לאכוף מחסן אמל"ח באזור - והעביר אותו לגורמים בחיזבאללה. עם הגעת צבא לבנון, מחבלי חיזבאללה מנעו מהם לפעול לפירוק התשתית, אך בסיום סיכם סלאמה איתם על תיעוד הנכס ללא אמצעי לחימה, כך הציג מראית עין של מתחם ריק. במהלך פעולת צבא לבנון הוצאו מהמתחם כמה קופסאות חשודות מדלתו האחורית של הנכס.