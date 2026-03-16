כיכר השבת
כבר לא "התנגדות"

החזית הפנימית של ארגון הטרור: ההנחיה הדרמטית של ממשלת לבנון על חיזבאללה

החזית הפנימית של חיזבאללה: שר ההסברה הלבנוני הנחה למחוק את המילה "התנגדות" מהתכנים שמשודרים ומתפרסמים בתקשורת הלבנונית הרשמית בהקשר של ארגון הטרור, ולהסתפק רק במילה "חיזבאללה" | מהלך זה, מגיע בעקבות החלטת הממשלה להוציא מחוץ לחוק במדינה את הפעילות הצבאית של חיזבאללה (העולם הערבי)

בלבנון דיווחו היום (שני) כי שר ההסברה הלבנוני, פול מורקוס, הנחה למחוק את המילה "התנגדות" מהתכנים היים שמשודרים ומתפרסמים בתקשורת הלבנונית הרשמית בהקשר של ארגון הטרור, ולהסתפק רק במילה "".

על פי הדיווח בעיתון הלבנוני "אל-מודון", מהלך זה, שמגיע בעקבות החלטת הממשלה להוציא מחוץ לחוק במדינה את הפעילות הצבאית של חיזבאללה, צפוי לקבל ביטוי בשלושת גופי התקשורת הרשמיים ב – הטלוויזיה הלבנונית הממלכתית, הרדיו הלבנוני הממלכתי וסוכנות הידיעות הרשמית הלבנונית.

בעיתון ציינו כי ההנחיה הזאת היא "נקודת מפנה חשובה ביותר במושגי התקשורת הלבנונית", שכן לבנון לא מכירה יותר ב"התנגדות", וחיזבאללה איבד את המטרייה הפוליטית שהייתה לו במישור הרשמי.

כזכור,  לאחר פרוץ מבצע "שאגת הארי", ועם הצטרפות חיזבאללה למערכה, תקף ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם את ארגון הטרור והכריז על איסור פעילותו הצבאית.

"לבנון מגנה את שיגור הרקטות שחיזבאללה קיבל עליו אחריות, הוא מנוגד לעיקרון הגבלת החלטת השלום והמלחמה לידי המדינה הלבנונית, ומנוגד להתנגדות לשרבוב לבנון במלחמה האזורית כעת. כמו כן, השיגור מהווה יציאה נגד החלטות הממשלה, ונגד רצון רוב הלבנונים" אמר.

