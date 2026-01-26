כיכר השבת
LIVEהתחברו לשידור החי: השיירה שמלווה את ארונו של רן גואילי בדרכו האחרונה 

עשרות בני אדם, בהם חבריו של רן גואילי ז"ל מצוות היס"מ שבו שירת, מלווים את ארונו בשטח ישראל בשיירה העושה את דרכה למכון לרפואה משפטית באבו כביר | בכיכר נחל עוז התאספו אזרחים רבים כדי לחלוק לו כבוד | צפו בשידור החי (חדשות)

רן גואילי הי"ד, החלל החטוף האחרון, הושב לשטח ישראל. הוא יובא למנוחת עולמים ביום רביעי, ביישוב מגוריו מיתר. הערב תצא מנחל עוז שיירה שתלווה אותו בדרכו האחרונה - כשאת הארון מלווים חבריו של רני מצוות היס"מ שבו שירת כלוחם במשטרה.

השיירה תעשה את דרכה למכון לרפואה משפטית באבו כביר. בכיכר נחל עוז התאספו אזרחים רבים כדי לחלוק לו כבוד. חבריו של גואילי לצוות היס"מ שהגיעו ללוות את ארונו לאבו כביר שרו את "התקווה" בתום הטקס.

אביו של רן גואילי נישק את ארונו של בנו בטקס שקיימה למענו המשטרה, ואמר כי רן הי"ד "חתיכת טמבל, הייתה לך את כל האפשרות להישאר בבית. מה אמרת לי? 'אני לא אשאיר את החברים שלי להילחם לבד'. אתה צריך לראות את הכבוד שיש לך פה. כל המשטרה פה איתך, כל הצבא איתך, כל העם איתך. אני גאה בך, בן שלי".

מפכ"ל המשטרה דני לוי אמר מעל ארונו של רן גואילי כי "התכוננו לרגע העצוב הזה, אך רצינו לראות את רני חוזר בחיים. רני זה ה-DNA של הארגון שלנו. כשהיה פצוע הוא לקח את הנשק ויצא החוצה להילחם. לא חיכה לפקודה, הסתער לבד. רני, אנחנו מצדיעים לך, אנחנו מכבדים אותך ואנחנו מתנצלים שלא הצלחנו להחזיר אותך בחיים".

