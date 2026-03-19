כיכר השבת
חיסול מדויק

השומר ביחידת הבסיג' באיראן עומד על משמרתו ולפתע מחוסל מהאוויר | צפו

החיסולים בלב המשטר האיראני נמשכים כל העת וכעת דובר צה"ל מפרסם תיעוד מאתמול בו נראה חיסול חייל מיחידת הבסיג' בעת ששמר בעמדת כניסה באחד מבסיסי היחידה | צפו (חדשות מלחמה)

תיעוד החיסול (צילום: דו"צ)

לאורך מבצע שאגת הארי, צה"ל מנהל מאמץ סדור ומתמשך לפגיעה בכוחות יחידת הבסיג' ובתשתיותיו, כדי לקדם את המהפכה המיוחלת במשטר הרשע האיראני.

על פי הדיווח של צה"ל לפני זמן קצר (חמישי) חיל האוויר זיהה ותקף אתמול חייל מיחידת הבסיג' בעת שפעל בעמדת שמירה באחד מבסיסי היחידה במערב .

צה"ל פועל בעוצמה נגד כוחות המשטר, לרבות יחידת הבסיג', כאשר שלשום הותקפו חיילי בסיג' שפעלו ביותר מ-10 עמדות שונות שנפרסו ברחבי .

מהדוברות נמסר: "צה"ל ימשיך לעקוב, לאתר ולפגוע בכוחות המשטר, לרבות ביחידת הבסיג' בכל מקום בו יפעלו".

לפי ויקיפדיה הישראלית יש מעל ל25 מיליון מתנדבי מילואים בבסיג' ועוד 600 אלף שמוכנים לקריאה מיידית, חיסולים של אחד אחד עם טילים ירושש אותנו. אבל יפגע להם במורל
יוסיפון
טיל שלם בשביל חייל אחד, יכלו להטיל אותו גם על המשאית.
יצחק

