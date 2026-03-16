הלחימה בלבנון

כוחות צה"ל חיסלו מחבלים ואיתרו מצבור אמצעי לחימה של מחבלי חיזבאללה | תיעוד

חיל האוויר תקף מבנה צבאי של חיזבאללה בו זוהתה פעילות של מחבלים | הכוחות סרקו את המבנה ואיתרו בו אמצעי לחימה רבים בהם עשרות רקטות, מטעני חבלה ונשקים | בנוסף, צה"ל תקף וחיסל שני מחבלים חמושים | תיעוד (צבא)

אמצעי לחימה שאותרו (צילום: דובר צה"ל)

דובר מעדכן כי במהלך פעילות מבצעית של אוגדה 91, חיל האוויר תקף מבנה צבאי של ארגון הטרור בו זוהתה פעילות של מחבלי הארגון בסוף השבוע.

אתמול (ראשון), הכוחות סרקו במרחב המבנה ואיתרו בו אמצעי לחימה רבים בהם עשרות רקטות, מטעני חבלה ונשקים.

בנוסף, צה"ל תקף וחיסל שני מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה שנעו לעבר הכוחות.

דובר צה"ל: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.

אמצעי לחימה שאותרו (צילום: דובר צה"ל)
