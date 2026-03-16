חיסול המחבלים
דובר צה"ל מעדכן כי במהלך פעילות מבצעית של אוגדה 91, חיל האוויר תקף מבנה צבאי של ארגון הטרור חיזבאללה בו זוהתה פעילות של מחבלי הארגון בסוף השבוע.
אתמול (ראשון), הכוחות סרקו במרחב המבנה ואיתרו בו אמצעי לחימה רבים בהם עשרות רקטות, מטעני חבלה ונשקים.
בנוסף, צה"ל תקף וחיסל שני מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה שנעו לעבר הכוחות.
דובר צה"ל: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.
