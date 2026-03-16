הלחימה בלבנון כוחות צה"ל חיסלו מחבלים ואיתרו מצבור אמצעי לחימה של מחבלי חיזבאללה | תיעוד חיל האוויר תקף מבנה צבאי של חיזבאללה בו זוהתה פעילות של מחבלים | הכוחות סרקו את המבנה ואיתרו בו אמצעי לחימה רבים בהם עשרות רקטות, מטעני חבלה ונשקים | בנוסף, צה"ל תקף וחיסל שני מחבלים חמושים | תיעוד (צבא)