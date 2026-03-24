דובר צה"ל מעדכן כי לאורך הלילה (שלישי) צה"ל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות ובמרחבים נוספים בלבנון.
בתקיפות שבוצעו בביירות, הותקפו מפקדות של ארגון הטרור, בהן מפקדה של יחידת 'כוח רדואן', ממנה פעלו מחבלי היחידה לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. בנוסף, צה"ל תקף מפקדה של מטה המודיעין בחיזבאללה.
במסגרת תקיפה נוספת שבוצעה בכפר א-טירי, הותקפה מפקדה של מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה שהוקמה בתוך תחנת שידור רדיו 'נור'. המפקדה הותקפה כשמתוכה פעלו מחבלים של הארגון.
דובר צה"ל מציין כי "ארגון הטרור חיזבאללה פועל באופן שיטתי מתוך תשתיות אזרחיות במדינת לבנון, מהם מקדם פעילות טרור שפוגעת באזרחי מדינת ישראל ומסכנת את אזרחי מדינת לבנון.
"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".
