גל תקיפות בלבנון

תיעודים מהלילה: צה"ל תקף תחנת שידור של חיזבאללה ומפקדות של 'כוח רדואן'

לאורך הלילה צה"ל תקף תשתיות של חיזבאללה בביירות ובמרחבים נוספים בלבנון | בין היתר הותקפו מפקדות בהן מפקדה של 'כוח רדואן', מפקדה של מטה המודיעין בחיזבאללה ומפקדה של מחבלי חיזבאללה שהוקמה בתוך תחנת שידור רדיו 'נור' | צפו (צבא)

תקיפת מפקדות בביירות
תקיפת מפקדות בביירות
תקיפת מפקדות בביירות (צילום: דובר צה"ל)

דובר מעדכן כי לאורך הלילה (שלישי) צה"ל תקף תשתיות של ארגון הטרור בביירות ובמרחבים נוספים בלבנון.

בתקיפות שבוצעו בביירות, הותקפו מפקדות של ארגון הטרור, בהן מפקדה של יחידת 'כוח רדואן', ממנה פעלו מחבלי היחידה לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. בנוסף, צה"ל תקף מפקדה של מטה המודיעין בחיזבאללה.

תקיפת המפקדה שהוקמה בתוך תחנת שידור רדיו 'נור'
תקיפת המפקדה שהוקמה בתוך תחנת שידור רדיו 'נור'
תקיפת המפקדה שהוקמה בתוך תחנת שידור רדיו 'נור' (צילום: דובר צה"ל)

במסגרת תקיפה נוספת שבוצעה בכפר א-טירי, הותקפה מפקדה של מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה שהוקמה בתוך תחנת שידור רדיו 'נור'. המפקדה הותקפה כשמתוכה פעלו מחבלים של הארגון.

דובר צה"ל מציין כי "ארגון הטרור חיזבאללה פועל באופן שיטתי מתוך תשתיות אזרחיות במדינת לבנון, מהם מקדם פעילות טרור שפוגעת באזרחי מדינת ישראל ומסכנת את אזרחי מדינת לבנון.

"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

3
יש לפעול בנחישות וביד חזקה נגד כל גורם המאיים על ביטחון ישראל באמצעות פגיעה שיטתית בתשתיות טרור, פירוק מערכי פיקוד ושליטה והשבתת יכולות ירי ואחסון אמצעי לחימה יש למנוע התעצמות מחודשת של ארגוני טרור בכל הזירות מעזה דרך לבנון ועד זירות רחוקות יותר באמצעות מהלכים מבצעיים ואסטרטגיים מתמשכים
ניצן
2
יישר כוח לכוחות הביטחון על עבודה מורכבת מדויקת ואחראית בתנאים מאתגרים מאוד
עציון
1
הגיע הזמן לקו תקיף וברור לא עוד היסוס מול איומים
ליאון

