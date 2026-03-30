האתרים שהותקפו| צילום: צילום: דובר צה"ל
האתרים שהותקפו (צילום: דובר צה"ל)
חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן, השלים אמש (ראשון) גל תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.
במסגרת המטס הוטלו יותר מ-80 חימושים במשך שעות, לעבר אתרי ייצור אמצעי לחימה של המשטר.
בין האתרים שהותקפו:
- אתר ששימש להרכבת טילים ארוכי טווח נגד כלי טיס - מדובר בטילים שמהווים איום על חופש הפעולה האווירי של חיל האוויר.
- מתחם לייצור רכיבי אמצעי לחימה הדרושים בתהליכי פיתוח של טילי נ"ט וטילים זעירים נגד כלי טיס.
- מתחם לייצור, מחקר ופיתוח מנועי טילים בליסטיים.
במהלך היומיים האחרונים, צה"ל הגביר את התקיפות לעבר אתרי הייצור של המשטר בטהרן ותקף כ-40 אתרי ותעשיות ייצור, מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה במטסי תקיפות רחבים.
