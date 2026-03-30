חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן, השלים אמש (ראשון) גל תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.

במסגרת המטס הוטלו יותר מ-80 חימושים במשך שעות, לעבר אתרי ייצור אמצעי לחימה של המשטר.

בין האתרים שהותקפו:

אתר ששימש להרכבת טילים ארוכי טווח נגד כלי טיס - מדובר בטילים שמהווים איום על חופש הפעולה האווירי של חיל האוויר.

מתחם לייצור רכיבי אמצעי לחימה הדרושים בתהליכי פיתוח של טילי נ"ט וטילים זעירים נגד כלי טיס.

מתחם לייצור, מחקר ופיתוח מנועי טילים בליסטיים.

במהלך היומיים האחרונים, צה"ל הגביר את התקיפות לעבר אתרי הייצור של המשטר בטהרן ותקף כ-40 אתרי ותעשיות ייצור, מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה במטסי תקיפות רחבים.