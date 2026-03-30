מבצע "שאגת הארי"

בתוך יומיים עם 80 חימושים: צה"ל תקף כ-40 אתרים לייצור אמצעי לחימה בטהרן

במספר מטסי תקיפות של חיל האוויר בטהרן לאורך היומיים האחרונים: הותקפו כ-40 אתרים ותעשיות ייצור ומחקר של אמצעי לחימה (צבא)

האתרים שהותקפו (צילום: דובר צה"ל)

חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן, השלים אמש (ראשון) גל תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.

במסגרת המטס הוטלו יותר מ-80 חימושים במשך שעות, לעבר אתרי ייצור אמצעי לחימה של המשטר.

בין האתרים שהותקפו:

  • אתר ששימש להרכבת טילים ארוכי טווח נגד כלי טיס - מדובר בטילים שמהווים איום על חופש הפעולה האווירי של חיל האוויר.
  • מתחם לייצור רכיבי אמצעי לחימה הדרושים בתהליכי פיתוח של טילי נ"ט וטילים זעירים נגד כלי טיס.
  • מתחם לייצור, מחקר ופיתוח מנועי טילים בליסטיים.

במהלך היומיים האחרונים, הגביר את התקיפות לעבר אתרי הייצור של המשטר בטהרן ותקף כ-40 אתרי ותעשיות ייצור, מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה במטסי תקיפות רחבים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

