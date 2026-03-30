שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר בבית החולים בילינסון את לוחמי צה"ל שנפצעו בקרבות בדרום לבנון. את הביקור ליוו מנהלת בית החולים, ד"ר לנה קורן פלדמן, וסגן מנהלת בית החולים ד"ר ארז קרפ, שהציגו לשר את הטיפול הרפואי הניתן לפצועים ואת מאמצי הצוותים להצלת חיים ושיקום הלוחמים.

שר הביטחון פגש את הלוחמים מיהלם, מחטיבת הצנחנים ומסיירת גולני שנפצעו במהלך הלחימה נגד מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה, והודה להם על תרומתם, גבורתם והרצון שלהם להחלים ולחזור ללחימה ביחד עם חבריהם.

במהלך הביקור שר הביטחון פגש את שי לי, לוחם סיירת גולני שנפצע בקרב בדרום לבנון, וחתם על דגל החטיבה: "לשי לי, הגיבור מסיירת גולני. בהוקרה רבה מצנחן לשעבר, ישראל כ"ץ שר הביטחון".

שי לי פנה לשר ואמר לו: "צריך לא לעצור - זה מה שחשוב".

שר הביטחון השיב לו: "לא נעצור. אנחנו גם באיראן וגם בלבנון וגם בכל הגזרות. אנחנו בהחלט מבינים מה נדרש. אתה וחבריך נושאים את ביטחון ישראל על הכתפיים עכשיו - בזכותכם אנחנו נקבל את ההחלטות".

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בביקור כי "באתי לחזק את לוחמינו הגיבורים שנפצעו בקרב מול אויבינו בדרום לבנון - והם אלו שחיזקו אותי. רוח הלחימה, האמונה בצדקת הדרך והנחישות לחזור לשדה הקרב מעוררות השראה בכל אחד ואחת מאיתנו.

"מדינת ישראל מחויבת לכם - לפצועים, למשפחותיכם ולכלל הלוחמים בחזית. נמשיך להפעיל את כל עוצמתנו מול ארגוני הטרור בכל הזירות, עד להשגת הכרעה ברורה והבטחת ביטחונם של אזרחי ישראל.

"אני מבקש להודות לצוותים הרפואיים בבית החולים בילינסון על המסירות, המקצועיות והטיפול הבלתי מתפשר בלוחמינו - אתם חלק בלתי נפרד מהמערכה ומהניצחון".